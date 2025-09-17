Colombia

Satena respondió a José Jaime Uscátegui por denuncias de presuntos nexos de la compañía aérea con alias Papá Pitufo

La aerolínea del Estado le salió al paso a las graves denuncias del congresista del Centro Democrático, en las que afirmó que una de las firmas con la que se establecieron vínculos comerciales tendría relación con la estructura de Diego Marín Buitrago, como se le conoce al ‘zar del contrabando’

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
La aerolínea estatal negó cualquier
La aerolínea estatal negó cualquier vínculo con Diego Marín Buitrago - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS - @jjuscategui/X

Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre la aerolínea estatal Satena y estructuras criminales, en especial las del denominado zar del contrabando en Colombia, Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo, llevaron a la compañía a pronunciarse. Y lo hicieron en la tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025, con un comunicado en el que desvirtuaron los señalamientos que surgieron en este sentido.

En la plenaria de la Cámara, el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, denunció que la aerolínea habría contratado con una empresa relacionada con Marín Buitrago, en medio del debate de moción de censura que se adelantaba en contra del general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, por cuenta de la situación de seguridad en el territorio nacional y, recientemente, la descertificación de EE. UU.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El congresista detalló que desde 2022 y hasta 2025, el Ministerio de Defensa ha venido contratando con Fenix Aerospace, una empresa registrada en suelo norteamericano y propiedad de John Eric Marín, sobrino de Diego Marín. Y sostuvo que, con ello, se “demuestra la continuidad de los vínculos entre esa estructura familiar y la contratación estatal”, frente a los señalamientos de lo que sería este vínculo comercial.

El representante a la Cámara del Centro Democrático puso en evidencia los contratos que habrían sido dados por la aerolínea estatal a lo que serían firmas fachada de Diego Marín Buitrago - crédito @jjuscategui/X

Durante su intervención, el representante recordó antecedentes que involucran a John Eric Marín en escándalos aduaneros. “¿Recuerdan la historia del Lamborghini y los artículos de lujo adquiridos por la hija de un funcionario de la Dian? Pues fue este mismo quien le giraba la plata desde su cuenta para esos lujos. Y es ese mismo John Marín, sobrino de Papá Pitufo, el que hoy contrata con Satena”, señaló Uscátegui.

Satena le salió al paso a las denuncias de José Jaime Uscátegui

Ante la gravedad de estas denuncias, la compañía emitió un comunicado oficial en el que respondió punto por punto a las afirmaciones del congresista.

En primer lugar, la aerolínea estatal aseguró que Fenix Aerospace LLC es una empresa legalmente constituida en Estados Unidos en 2017, registrada y activa en el Estado de Florida, y que cumple con sus obligaciones legales y financieras. “No se encuentra reportada en listas de sanciones internacionales (Ofac – U.S. Treasury)”, según la misiva con la que buscaron desvirtuar lo dicho por el parlamentario de oposición.

Con este comunicado, la aerolínea
Con este comunicado, la aerolínea Satena respondió a las denuncias del representante José Jaime Uscátegui, que la acusó de hacer negocios con empresas que estarían aliadas a alias Papá Pitufo - crédito suministrado a Infobae Colombia

En relación con los contratos, la compañía precisó que si bien ha tenido relaciones comerciales con Fenix Aerospace desde 2019, en procesos derivados de contratación abierta e invitación a cotizar, los mismos “cumplen los parámetros legales, técnicos y financieros exigidos en Colombia, así como los estándares de la industria aeronáutica”, según el mismo comunicado, que explicó en detalle la situación contractual.

Además, la aerolínea estatal reiteró que, en las consultas realizadas para formalizar dichos contratos, ”no se encontraron inhabilidades, sanciones ni vínculos con actividades ilícitas”. Y también aclaró sobre los nexos de Fenix Aerospace con John Eric Marín, de la que recopiló información oficial para responder a los señalamientos de Uscátegui, que tuvieron eco en los medios de comunicación.

“De acuerdo con los registros corporativos, la vinculación de John Marín a Fenix Aerospace ocurrió en junio de 2022; es decir, posterior al inicio de las relaciones contractuales con Satena”, indicó la compañía, que también informó sobre el estado actual de los contratos, frente a las dudas que causaron las informaciones reveladas por el congresista, que pidió respuestas por parte de los entes oficiales frente a este caso.

Diego Marín Buitrago, alias Papá
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, llamado el 'zar del contrabando' en Colombia, que goza de libertad en Portugal - crédito redes sociales

“Actualmente, no existen contratos formales vigentes con Fenix Aerospace LLC. Solo se registran cartas de aceptación de bajo valor (USD 1.887), correspondientes a repuestos menores para el mantenimiento de aeronaves”, precisó Satena, que complementó su respuesta diciendo que, en materia de control y prevención, se llevan de manera “permanente” verificaciones de riesgo a sus proveedores.

“Adicionalmente, en línea con las recomendaciones de la Superintendencia Financiera, la aerolínea se encuentra implementando un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), que fortalece los controles y la transparencia en los procesos de contratación”, puntualizaron en su misiva, en la que reafirmaron lo que sería su “compromiso con la transparencia”.

“Satena reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la administración responsable de los recursos públicos, garantizando siempre que la operación de la aerolínea estatal se ajuste a los más altos estándares de cumplimiento y seguridad”, concluyó la compañía que presta servicios aéreos a regiones apartadas del país, en donde no llegan las aerolíneas comerciales, como en la zona Pacífica.

Temas Relacionados

José Jaime UscáteguiCentro DemocráticoSatenaCámara de RepresentantesPapá PitufoDiego Marín BuitragoColombia-Noticias

Más Noticias

Comienza la carrera por la Contraloría de Bogotá: son 100 aspirantes y ya hay nombres fuertes para el cargo

La prueba de conocimiento, que se realizará el domingo 21 de septiembre, servirá para conformar la lista de elegibles, pero las alianzas fuera del examen podrían ser determinantes

Comienza la carrera por la

Hija de María Claudia Tarazona mostró su admiración por su mamá: esto dijo en redes sociales

Emilia Acosta, la hija mayor de María Claudia, compartió fragmentos del video en el que su madre relató la experiencia tras la muerte de Miguel Uribe

Hija de María Claudia Tarazona

Con ‘prueba reina’, así avanza batalla legal de Cathy Juvinao contra el nombramiento de Juan Carlos Florián: “Hecha la ley, hecha la trampa”

Cathy Juvinao presentó un comunicado sobre el funcionario suspendido que demuestran que él se registró como hombre en sus hojas de vida para cargos públicos, lo que podría invalidar su designación al Ministerio de Igualdad debido a la Ley de Paridad

Con ‘prueba reina’, así avanza

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

En las grabaciones, hombres y mujeres, visiblemente intimidados, confiesan supuestos delitos o conductas violentas, piden perdón y agradecen a la estructura por “darles una segunda oportunidad”

La intimidante estrategia con la

El reguetón de Yandel se une a una orquesta sinfónica en un show único en Bogotá: conozca fecha y precios de boletería

La cita, bautizada como “Yandel Sinfónico”, reunirá a músicos, bailarines y una producción de alto nivel para reinterpretar grandes éxitos del puertorriqueño en un formato renovado

El reguetón de Yandel se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La intimidante estrategia con la

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

ENTRETENIMIENTO

El reguetón de Yandel se

El reguetón de Yandel se une a una orquesta sinfónica en un show único en Bogotá: conozca fecha y precios de boletería

Exfutbolista de la selección Colombia reveló su batalla contra la depresión y las adicciones tras su retiro: “Siempre me sentí un impostor”

Shakira reflexionó acerca del impacto de “La Tortura” en la globalización de la música latina: “Nuestros géneros se consideraban regionales”

Qué pasó con Luis Fernando Hoyos que sigue fuera de ‘MasterChef Celebrity’ y no se sabe si regresará: “El tiempo lo dirá”

Amparo Grisales alertó a sus seguidores por estafa con su imagen en internet: “No promuevo productos para la eterna juventud”

Deportes

Así fue la reacción de

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Bayern Múnich empezó la Champions con victoria 3-1 sobre el Chelsea: Luis Díaz no brilló en el partido

Técnico del León, de James Rodríguez, se quejó de la presencia del ’10′ con la selección Colombia: “Lo mismo le pasó”

Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones