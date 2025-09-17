Satena respondió a José Jaime Uscátegui por denuncias de presuntos nexos de la compañía aérea con alias Papá Pitufo

La aerolínea estatal negó cualquier vínculo con Diego Marín Buitrago - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS - @jjuscategui/X

Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre la aerolínea estatal Satena y estructuras criminales, en especial las del denominado zar del contrabando en Colombia, Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo, llevaron a la compañía a pronunciarse. Y lo hicieron en la tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025, con un comunicado en el que desvirtuaron los señalamientos que surgieron en este sentido.

En la plenaria de la Cámara, el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, denunció que la aerolínea habría contratado con una empresa relacionada con Marín Buitrago, en medio del debate de moción de censura que se adelantaba en contra del general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, por cuenta de la situación de seguridad en el territorio nacional y, recientemente, la descertificación de EE. UU.

El congresista detalló que desde 2022 y hasta 2025, el Ministerio de Defensa ha venido contratando con Fenix Aerospace, una empresa registrada en suelo norteamericano y propiedad de John Eric Marín, sobrino de Diego Marín. Y sostuvo que, con ello, se “demuestra la continuidad de los vínculos entre esa estructura familiar y la contratación estatal”, frente a los señalamientos de lo que sería este vínculo comercial.

Durante su intervención, el representante recordó antecedentes que involucran a John Eric Marín en escándalos aduaneros. “¿Recuerdan la historia del Lamborghini y los artículos de lujo adquiridos por la hija de un funcionario de la Dian? Pues fue este mismo quien le giraba la plata desde su cuenta para esos lujos. Y es ese mismo John Marín, sobrino de Papá Pitufo, el que hoy contrata con Satena”, señaló Uscátegui.

Satena le salió al paso a las denuncias de José Jaime Uscátegui

Ante la gravedad de estas denuncias, la compañía emitió un comunicado oficial en el que respondió punto por punto a las afirmaciones del congresista.

En primer lugar, la aerolínea estatal aseguró que Fenix Aerospace LLC es una empresa legalmente constituida en Estados Unidos en 2017, registrada y activa en el Estado de Florida, y que cumple con sus obligaciones legales y financieras. “No se encuentra reportada en listas de sanciones internacionales (Ofac – U.S. Treasury)”, según la misiva con la que buscaron desvirtuar lo dicho por el parlamentario de oposición.

En relación con los contratos, la compañía precisó que si bien ha tenido relaciones comerciales con Fenix Aerospace desde 2019, en procesos derivados de contratación abierta e invitación a cotizar, los mismos “cumplen los parámetros legales, técnicos y financieros exigidos en Colombia, así como los estándares de la industria aeronáutica”, según el mismo comunicado, que explicó en detalle la situación contractual.

Además, la aerolínea estatal reiteró que, en las consultas realizadas para formalizar dichos contratos, ”no se encontraron inhabilidades, sanciones ni vínculos con actividades ilícitas”. Y también aclaró sobre los nexos de Fenix Aerospace con John Eric Marín, de la que recopiló información oficial para responder a los señalamientos de Uscátegui, que tuvieron eco en los medios de comunicación.

“De acuerdo con los registros corporativos, la vinculación de John Marín a Fenix Aerospace ocurrió en junio de 2022; es decir, posterior al inicio de las relaciones contractuales con Satena”, indicó la compañía, que también informó sobre el estado actual de los contratos, frente a las dudas que causaron las informaciones reveladas por el congresista, que pidió respuestas por parte de los entes oficiales frente a este caso.

“Actualmente, no existen contratos formales vigentes con Fenix Aerospace LLC. Solo se registran cartas de aceptación de bajo valor (USD 1.887), correspondientes a repuestos menores para el mantenimiento de aeronaves”, precisó Satena, que complementó su respuesta diciendo que, en materia de control y prevención, se llevan de manera “permanente” verificaciones de riesgo a sus proveedores.

“Adicionalmente, en línea con las recomendaciones de la Superintendencia Financiera, la aerolínea se encuentra implementando un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), que fortalece los controles y la transparencia en los procesos de contratación”, puntualizaron en su misiva, en la que reafirmaron lo que sería su “compromiso con la transparencia”.

“Satena reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la administración responsable de los recursos públicos, garantizando siempre que la operación de la aerolínea estatal se ajuste a los más altos estándares de cumplimiento y seguridad”, concluyó la compañía que presta servicios aéreos a regiones apartadas del país, en donde no llegan las aerolíneas comerciales, como en la zona Pacífica.