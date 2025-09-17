Pronóstico del clima: Ideam emitió alertas por tormentas y deslizamientos en 208 municipios

El Ideam reportó lluvias intensas y tormentas eléctricas en Colombia durante la semana del 15 al 19 de septiembre - crédito Colprensa

El inicio de semana en Colombia estuvo marcado por lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y múltiples alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

En el transcurso de la semana, comprendida entre el 15 y 19 de septiembre, gran parte del país ha enfrentado condiciones climáticas adversas, con afectaciones en varias regiones, incluyendo acumulados significativos de precipitación y diversas advertencias en zonas urbanas y rurales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Ideam precisó que durante el 15 y 16 de septiembre se registraron lluvias intensas en zonas como Antioquia, Meta, Cundinamarca y Tolima, donde se notificaron también récords de precipitación, especialmente en el municipio de Acacías, Meta.

Durante la jornada del lunes 15, las tormentas eléctricas se concentraron en estos departamentos y provocaron alertas rojas por crecientes súbitas en cuencas de los ríos Magdalena y Cauca.

El balance nacional incluye alertas por deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas y riesgo de incendios en más de 200 municipios - crédito Alcaldía de Medellín

En esos mismos días, el país experimentó persistentes precipitaciones en varias regiones, especialmente en el Pacífico, el Caribe y la Amazonía. Las tormentas eléctricas del martes 16 impactaron municipios del Chocó, Valle y Meta, mientras continuaron las alertas por desbordamientos en sectores como La Mojana y el río San Jorge.

Pronostico para 17, 18 y 19 de septiembre

Para las siguientes jornadas, el pronóstico de Ideam prevé nubosidad densa y lluvias en la región Andina y el sur del Caribe durante el miércoles 17, con expectativas de una reducción gradual de las precipitaciones hacia la tarde, sobre todo en el centro del país.

El jueves 18, las lluvias apuntan a presentarse con mayor intensidad en el occidente, especialmente en Chocó y Cauca, y se reporta actividad eléctrica en la Orinoquía y Amazonía. El viernes 19, el informe oficial anticipó una tendencia a tiempo más seco en la región andina y una disminución general de las lluvias en otras zonas de Colombia.

En Bogotá y municipios cercanos, el Ideam advirtió sobre alta nubosidad, lluvias localizadas y temperaturas máximas cercanas a los 19 ℃ (66,2 ℉). El oriente de la ciudad se vio especialmente afectado por precipitaciones.

Varias regiones del país, como Antioquia, Meta, Cundinamarca y Tolima, registraron récords de precipitación y múltiples alertas climáticas - crédito Secretaría de Ambiente

Además, la entidad confirmó la ocurrencia de deslizamientos en municipios de Cundinamarca, como Guayabetal y Medina, junto a alertas moderadas en Chipaque, Fómeque y Paratebueno.

La entidad meteorológica también proporcionó pronósticos específicos para las principales ciudades. En Medellín y Cali, habrá lluvias intermitentes y nubosidad variable. En Barranquilla y Cartagena, habrá probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada y temperaturas máximas de 34 ℃ (93,2 ℉) y 33 ℃ (91,4 ℉) respectivamente. En Bucaramanga, la tarde presentó lloviznas generalizadas; mientras en Tunja predominó tiempo seco, con nubosidad parcial y temperaturas que llegaron a los 18 ℃ (64,4 ℉).

El impacto climático se extiende con diversas alertas en todo el país. El Ideam reportó un total de 208 municipios bajo algún nivel de alerta por incendios, con 62 de ellos en alerta roja, principalmente en Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Adicionalmente, 231 municipios presentan alertas por deslizamientos, resaltando 77 en nivel rojo, particularmente en Antioquia, Chocó y Bolívar.

El balance hidrológico nacional reveló alertas por inundaciones y crecientes en distintas áreas, incluyendo la cuenca del Orinoco, la región Caribe, el sistema Magdalena-Cauca, el Pacífico y la Amazonía. Se activaron alertas rojas, naranjas y amarillas según el nivel de riesgo en cada cuenca y zona hidrográfica, siguiendo la información suministrada por Ideam.

El pronóstico prevé lluvias persistentes, nubosidad densa y variaciones climáticas en las principales ciudades y regiones del país - crédito @IDEAMColombia / x

En el plano marino, el organismo declaró alerta naranja por condiciones lluviosas en el suroccidente del mar Caribe y por viento y olas en el Pacífico central y sur, además de alertas amarillas por altura de las olas en varios sectores del litoral.

En su más reciente reporte, la entidad instó a la ciudadanía a atender las recomendaciones oficiales, entre las que se incluyen: evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, verificar el estado de las vías antes de viajes interurbanos, limpiar techos y canales domiciliarios para prevenir inundaciones y mantener informadas a las autoridades en caso de derrumbes o emergencias.

Pese a las condiciones adversas, en la Orinoquía, el sur de la región Andina y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, predomina el tiempo seco con nubosidad intermitente.