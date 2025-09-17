Colombia

Nueva convocatoria de la Alcaldía de Bogotá ofrece créditos con tasas preferenciales en plazas y puntos IPES

La Secretaría de Desarrollo Económico lanzó un programa de financiamiento para emprendedores, vendedores informales y microempresarios en plazas de mercado y puntos comerciales de la capital

Por Mauricio Villamil

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

En Colombia, el acceso a productos financieros ha crecido de manera constante en los últimos años. Según la Superintendencia Financiera, en 2023 se contabilizaron 36,1 millones de adultos con algún servicio financiero en el país.

Dentro de ese universo, 13,5 millones de personas tenían productos de crédito, destacándose las tarjetas de crédito y los créditos de consumo como los más utilizados, seguidos por los microcréditos y los créditos de vivienda.

FOTO DE ARCHIVO. El logo
FOTO DE ARCHIVO. El logo de la Superintendencia Financiera de Colombia en su sede de Bogotá, Colombia, 9 de mayo, 2024. REUTERS/Nelson Bocanegra

El uso de tarjetas de crédito se ha consolidado como una herramienta clave dentro de la vida financiera de los colombianos. Estos productos permiten realizar compras, cubrir gastos y acceder a servicios sin necesidad de dinero en efectivo, al tiempo que ayudan a construir historial crediticio. En el caso de los préstamos, representan un mecanismo que abre la puerta a oportunidades más amplias, como adquirir vivienda, acceder a dispositivos móviles a plazos o respaldar iniciativas empresariales.

No obstante, no todos los ciudadanos logran acceder a un crédito. De acuerdo con el Banco de la República, en su Reporte de la situación del crédito en Colombia publicado en septiembre de 2024, factores como la capacidad de pago insuficiente o el sobreendeudamiento figuran entre las principales razones de rechazo. Estas barreras suelen impactar con mayor fuerza a pequeños emprendedores y comerciantes informales que no siempre cuentan con historial financiero sólido o con garantías tradicionales.

Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de una nueva convocatoria destinada a fortalecer el acceso al crédito para quienes desarrollan sus actividades en espacios administrados por el Distrito. El programa fue presentado por la Secretaría de Desarrollo Económico y busca brindar respaldo financiero a emprendedores, vendedores informales y comerciantes vinculados a las plazas de mercado y puntos comerciales gestionados por el Instituto para la Economía Social (IPES).

- crédito Juan Páez/Colprensa
- crédito Juan Páez/Colprensa

“La propuesta se llevará a cabo en 18 Plazas de Mercado y 31 puntos comerciales del IPES, donde los ciudadanos podrán acudir para tener acceso a crédito, alternativas de financiación y de ahorro seguro”, señalaron desde la Secretaría de Desarrollo Económico en declaraciones recogidas por el medio El Tiempo.

Los interesados deberán acudir de manera presencial a los puntos designados para iniciar el proceso. Una vez allí, tendrán la posibilidad de recibir orientación sobre las alternativas disponibles y los requisitos de acceso. La intención del Distrito es facilitar que los emprendedores y comerciantes puedan fortalecer sus negocios con capital formal y seguro, reduciendo la dependencia de préstamos informales.

El programa se dirige principalmente a microempresarios que ejercen sus labores en plazas distritales de mercado, puntos comerciales y otros espacios regulados por el IPES. De acuerdo con la información oficial, “los microempresarios beneficiados podrán acceder a créditos de Bancamía con tasas preferenciales frente a tasa de segmento para acceder a capital de trabajo dirigido a impulsar sus negocios”.

Los beneficios que ofrece la iniciativa incluyen acceso a productos financieros variados, entre los que se encuentran cuentas de ahorro, certificados de depósito a término (CDT) con apertura desde 50.000 pesos y seguros diseñados para proteger unidades productivas. Además, se contemplan herramientas digitales para facilitar pagos, como códigos QR y las llaves del ecosistema de pagos inmediatos Bre-B, lo que busca modernizar las transacciones de los beneficiarios.

Bre-B - Banco de
Bre-B - Banco de la República - crédito Banco de la República

La convocatoria también incorpora programas de educación financiera, un componente orientado a dotar a los participantes de habilidades en el manejo de sus recursos, planeación administrativa y fortalecimiento de capacidades digitales. Estas herramientas pretenden garantizar que los microempresarios no solo reciban financiamiento, sino que cuenten con conocimientos que les permitan administrar de manera más eficiente su capital y hacer sostenible el crecimiento de sus actividades.

La apuesta de la Alcaldía se enmarca dentro de una estrategia más amplia de inclusión financiera que busca disminuir las barreras de acceso al crédito formal y evitar que los comerciantes acudan a mecanismos de endeudamiento con altos costos o condiciones poco favorables. Con esta iniciativa, el Distrito pretende generar un impacto directo en la economía popular de la ciudad y en la capacidad de sus emprendedores de expandir o consolidar sus proyectos productivos.

