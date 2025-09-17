Gustavo Petro habló de la situación económica de Colombia: “Tenemos la revaluación del peso y la disminución del riesgo”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro habló de la situación económica de Colombia.

En su publicación, el jefe de Estado destacó la “revaluación” del peso colombiano y la “disminución del riego” en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Tenemos la revaluación del peso y la disminución del riesgo. Esto significa mucho más capacidad de pagar la deuda. Y salir del déficit fiscal”, afirmó el presidente Petro.

Gustavo Petro sobre la economía de Colombia - crédito @petrogustavo/X