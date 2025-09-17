Gustavo Petro cuestionó a la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos por ingreso irregular de migrantes: “Satanizar a los que vienen del sur”

- crédito Presidencia de Colombia/Alex Brandon/AP

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha generado un intenso debate político y social, especialmente tras la reciente ofensiva del gobierno federal para frenar el ingreso de indocumentados por la frontera sur.

Es el caso del presidente Gustavo Petro que, a través de su cuenta de X, lanzó una crítica contra Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, en la que responsabilizó a Alejandro Mayorkas, su antecesor en el cargo, de haber facilitado la entrada de criminales y organizaciones peligrosas al país durante la administración anterior.

“No sé cómo podía dormir por la noche sabiendo las vulnerabilidades que estaba creando para este país y la gente a la que dejaba entrar y a la que permitía destruirnos”, expresó Noem en declaraciones recogidas por NTN24.

Ante ello, el mandatario colombiano aseveró que sus críticas es un acto de discriminación contra los que habitan el sur del continente americano.

“Satanizar al que viene del sur, los del sur habitaron América desde hace 30.000 años. El gobierno del presidente Trump podría aceptar que viene de migraciones 220 siglos después de las nuestras”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.