Exfiscal Francisco Barbosa apuntó a Gustavo Petro tras la descertificación de Estados Unidos a Colombia: “Sanción directa contra su Gobierno”

El exfiscal Francisco Barbosa tiene claro que la descertificación tiene su origen en la fallida política de Paz Total del presidente Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas, comunicada por el Departamento de Estado, continúa generando todo tipo de reacciones en el espectro político. Y todo frente a las consecuencias que traerá esta determinación para el país, por más de que no se contemplaron sanciones, debido al waiver por razones de interés nacional.

En el memorando oficial remitido al Congreso, se indicó que la asistencia estadounidense “sigue siendo fundamental para los intereses nacionales de Colombia”, aunque el respaldo financiero, técnico y de seguridad queda supeditado a una especie de “matrícula condicional”, según lo consignado en el documento; lo que introduce un elemento de incertidumbre sobre la continuidad de la cooperación bilateral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este es el documento con el que se anunció la descertificación por parte del Departamento de Estado - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

El presidente estadounidense fue contundente al justificar la medida. “Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa".

Frente a este anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Como la del exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa, que señaló a Petro y su política de Paz Total de ser las principales responsables de este balance negativo, que puso al país en el mismo renglón de estados como Bolivia, Afganistán y Birmania, que también se ‘rajaron’ en este sentido.

Con esta publicación en X, el exfiscal Francisco Barbosa responsabilizó al presidente Gustavo Petro por la descertificación por parte del Gobierno de Estados Unidos - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Colombia descertificada por Estados Unidos por la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Sanción directa contra Petro y su Gobierno. No se podía esperar otra cosa. Era evidente que sacar mafiosos y hampones de las cárceles, subirse a tarimas con ellos, sacar a la fuerza pública de los territorios y permitir el aumento de cultivos ilícitos le iba a pasar la factura”, afirmó el exfiscal.

Las pullas del exfiscal Barbosa contra Gustavo Petro:

El exjefe del organismo de investigación judicial, que prometió que tanto Petro como sus aliados saldrán del poder, en pro de “recuperar la democracia y restablecer la relación con Estados Unidos”, profundizó su análisis en video y enumeró los motivos que, a su juicio, explican la decisión del país norteamericano: que desde su perspectiva era inminente, pues informes de la ONU habían dado cuenta del aumento en los cultivos de coca.

“La desertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos por su falta de compromiso en la lucha contra las drogas es una sanción contra Gustavo Petro y su gobierno por tres razones: la primera, un aumento masivo de los cultivos ilícitos en el país, 250.000 hectáreas de coca, una falta de política eficaz de erradicación forzada y manual de cultivos", adelantó el exfiscal en su declaración.

El precandidato presidencial cuestionó las políticas del presidente Gustavo Petro que llevaron al país a se descertificado en la lucha antidrogas, tras casi 30 años - crédito @FBarbosaDelgado/X

A su vez, el aspirante al primer cargo de la nación, que denunció cómo también se incrementó el tonelaje que sale hacia territorio norteamericano, esbozó como segundo aspecto todo lo que tiene que ver con los fallidos procesos de negociación del presidente. Una crítica que no es nueva, pues cuando se desempeñaba como titular en la Fiscalía se opuso a que se levantaran órdenes de captura para gestorías de paz.

“La utilización de la Paz Total para beneficiar narcotraficantes y delincuentes que han terminado saliendo de las cárceles, terminaron suspendiéndose las órdenes de captura por cuenta de esa política del Gobierno Petro e, incluso han trabado procesos de extradición que ha enturbiado la relación con el departamento de justicia en los Estados Unidos, agregó el exfiscal en su exposición.

Y por último, se refirió a un tercer aspecto: una política sistemática del jefe de Estado de querer erosionar la relación de cooperación bilateral en diferentes flancos. “Esos tres aspectos explican por qué desertifican a Colombia y es necesario reconducir la relación diplomática con los Estados Unidos y por qué debemos seguir protegiendo las instituciones para que el próximo año Colombia vuelva a ser certificada”, concluyó.