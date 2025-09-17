En video quedó persecución a ladrón que hurtó 17 millones en Santa Bárbara, Bogotá: interceptaron al ladrón y capturaron otro sospechoso

Los uniformados lograron dar con el ladrón que se movilizaba en motocicleta, en el reconocido sector de la capital - crédito Google Maps y pantallazo de Policía de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá celebró la captura de dos delincuentes que, en términos del reporte de los uniformados, “creyeron tener la jugada perfecta”, al planear y ejecutar un hurto a un ciudadano, en el barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá.

Sin embargo, no contaron con la estrategia policial, que, tras la denuncia, pusieron en marcha un cinematográfico operativo para interceptar en una motociclista a uno de los delincuentes y dar con la posterior captura de otro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo que indicaron las autoridades, el ciudadano habría retirado la suma de dinero en las cercanías de un importante centro comercial que sería Unicentro, en el que hay variedad de entidades bancarias.

“En Santa Bárbara, #Usaquén, dos hombres creyeron tener la jugada perfecta: seguir a una ciudadana que llevaba 17 millones de pesos. Pero la ciudad también tiene ojos que no parpadean: los de policías que en una acción contundente los capturaron. Aquí la persecución”, es lo que dice un comunicado de la Policía.

Persecución a ladrón en el barrio Santa Bárbara, norte de Bogotá - crédito @PolicíaBogota/X

El reporte del teniente coronel Ricardo Chaves, vocero de la estación de Policía de Usaquén, indicó que la frustración del hurto de debió a “la rápida reacción de nuestra zona de atención en el sector de Santa Bárbara, se pudo lograr frustrar el hurto a un usuario de sistema financiero. Gracias a las indagaciones posteriores, se pudo establecer que una persona habría retirado una alta suma de dinero de un sector financiero aledaño a un importante centro comercial”.

Detalles de los malhechores y su modus operandi

El modus operandi que destacaron las autoridades es que los delincuentes “al parecer, habrían seguido a esta persona desde ese sector a un sitio cercano, donde gracias a la rápida reacción, la zona de atención se percata de la forma sospechosa como esta motocicleta se acerca al vehículo de la presunta víctima”.

Entonces, las unidades de la zona de atención recibió la directiva de atender la situación, de manera que, con su motocicleta policial “reduce al conductor de la motocicleta y el compañero inmediatamente inicia la persecución de una persona que intenta darse a la huida. Esta persona intenta esgrimir un arma de fuego y es reducido inmediatamente por nuestra patrulla”, relató el teniente Chaves.

Los dos ladrones fueron capturados y llevados a las autoridades competentes en cuanto a su judicialización - crédito @PoliciaBogotá

Uno de los capturados era solicitado mediante orden judicial por cuanto a acusaciones de homicidio, por ilegal de armas de fuego y tentativa de hurto agravado y calificado.

Chaves aseguró, además, que los dos criminales “fueron dejados a disposición de las autoridades competentes con el arma de fuego, la motocicleta que portaban, que además se encontraba regravada y tenía unos distintivos en su placa para distraer la acción de las autoridades”.

Policías recuperaron 10 millones tras persecución que frustró fleteo en Kennedy

La oportuna actuación de dos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá evitó un millonario fleteo de 10 millones de pesos a una mujer en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital colombiana.

El episodio ocurrió tras una persecución de seis minutos que permitió la recuperación del dinero y la captura de un presunto delincuente armado, según reportes oficiales.

El incidente se desencadenó cuando una ciudadana había retirado una suma considerable de una entidad bancaria. A la salida, un hombre a bordo de una motocicleta de alto cilindraje se acercó, la interceptó y le arrebató el bolso con el efectivo.

Video: Policías frustraron millonario hurto de $10 millones a una mujer en Kennedy tras una persecución que duró 6 minutos - crédito @SeguridadBOG/X

La víctima identificó de inmediato a los responsables ante unos patrulleros de la estación de Tunjuelito, que se encontraban sobre la vía. Uno de los uniformados relató que “estábamos esperando el cambio de semáforo, cuando una señora se nos acerca y nos señala a unos sujetos de una motocicleta que le habían cometido un hurto. De inmediato activamos el plan candado y empezamos la persecución a los implicados”.

La persecución se extendió por al menos tres kilómetros hasta la localidad de Kennedy. Durante la operación, los implicados amenazaron con un arma de fuego a los policías, quienes respondieron con sus armas de dotación.

Uno de los sospechosos resultó herido y fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial. Según la información oficial, en el momento de la aprehensión se incautaron un arma de fuego, el bolso con los 10 millones de pesos en efectivo y la motocicleta donde se movilizaban los asaltantes.