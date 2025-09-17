En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 17 de septiembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 17 de septiembre. Revisa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Estación Central, Los Ejidos, Cundinamarca.Lugar: De la Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 13 a la Calle 23.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usme.Barrios: Tibaque, Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque Rural, Tihuaque, Las Violetas, Los Arrayanes, Violetas Rural, Juan José Rondón I, Los Soches, Tocaimita Sur.Lugar: De la Carrera 12F Este a la Carrera 25 Este, entre la Calle 92 Sur a la Calle 74C Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Club Los Lagartos, Niza Suba.Lugar: De la Carrera 72 a La Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 128B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Municipios de Gachancipá y Tocancipá.Barrios: Municipios de Gachancipá y Tocancipá.Lugar: Municipios de Gachancipá y Tocancipá.Inicio del corte: 11:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento Correctivo

Localidad: Municipio de Cajicá.Barrios: Municipio de Cajicá.Lugar: Municipio de Cajicá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que da a conocer los cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.