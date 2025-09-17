Colombia

El duro mensaje del exalcalde de Cali contra Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, a los que responsabilizó por la descertificación de Colombia

Jorge Iván Ospina tildó a los alcaldes de Medellín y Cali de “patéticos y apátridas” tras la reciente decisión del Gobierno de Donald Trump

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Jorge Iván Ospina aseguró que
Jorge Iván Ospina aseguró que ambos alcaldes no cuestionaron la falta de medidas de Estados Unidos para prevenir el consumo de drogas en su territorio - crédito Colprensa

El exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina criticó con dureza a su sucesor, Alejandro Éder, y al mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez, a los que acusó por su reciente visita a Washington la cual, a juicio del exmandatario, sirvió para conspirar y fortalecer la percepción internacional de una supuesta inacción de Colombia frente al problema de las drogas.

“Estimularon y le debemos la descertificación en nuestra lucha heroica contra las drogas a los alcaldes y precandidatos presidenciales @alejoeder@ficogutierrez, visitaron, conspiraron, consolidaron la idea errada de que no se ha trabajado contra las drogas cuando ponemos los muertos, los costos ambientales y económicos”, aseguró en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Descertificación del Gobierno Trump a
Descertificación del Gobierno Trump a Colombia obedece a que el país no ha cumplido con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico, según establece el memorando presidencial firmado por Trump - crédito Reuters

En su escrito, el exalcalde remarcó que, a pesar de estos esfuerzos, los dos dirigentes locales nunca se dieron a la tarea de cuestionar la falta de medidas de Estados Unidos para prevenir el consumo de drogas en su territorio.

“Jamás abrieron la boca para señalar que USA no hace lo suficiente frente a la prevención del consumo, tampoco frente a sus organizaciones financieras donde se lavan activos y para colmo no visibilizaron donde se fabrican las armas con las que se cuida el negocio ni las empresas de donde sacan los precursores”, expuso Ospina.

En un tono contundente, Ospina concluyó su mensaje sosteniendo lo siguiente: “Ambos, alcaldes patéticos y apátridas, cargarán sobre sus espaldas las sanciones que nuestro país pueda enfrentar y les notifico que no serán presidentes de este pueblo”.

El fuerte mensaje de Jorge
El fuerte mensaje de Jorge Iván Ospina contra Alejandro Éder y Federico Gutiérrez, tras la descertificación de Colombia- crédito @JorgeIvanOspina/X

Federico Gutiérrez reconoció que en su visita a Washington pidió no descertificar a Colombia

El viaje de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Alejandro Éder, su par de Cali, a Washington desencadenó una controversia tras las acusaciones de presunta inconstitucionalidad y usurpación de funciones: Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y Armando Benedetti, ministro del Interior, denunciaron a ambos funcionarios al argumentar podrían haber incurrido en delitos al realizar gestiones diplomáticas sin autorización nacional.

Gutiérrez utilizó su cuenta de X para defender la relevancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos. El alcalde subrayó que, durante su visita, transmitió de manera inequívoca su posición ante las autoridades estadounidenses.

“Eso es lo que Petro quisiera. Sueña con que me retiren del cargo. Si fuera un Presidente en sus cinco sentidos y quisiera lo mejor para Colombia, nos hubiera agradecido la agenda de alto nivel que desarrollamos en Washington a favor del país y de nuestras ciudades.”, manifestó Gutiérrez en referencia a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro impulse sanciones en su contra por este viaje.

Gutiérrez compartió fotografías con varios
Gutiérrez compartió fotografías con varios congresistas del Gobierno Trump en Washington, en las que estuvo acompañado por Alejandro Éder - crédito @FicoGutierrez/X

La preocupación de alcalde de Medellín se centró en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El alcalde advirtió sobre las consecuencias que podría acarrear esta medida, tanto en materia de seguridad como en la economía nacional.

“Mi mensaje en esta agenda fue muy claro: ojalá no se dé la descertificación y, en caso de que ocurra, que Estados Unidos no retire el apoyo a nuestras Fuerzas Militares y a la Policía en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales, ya que retirar este apoyo favorecería a quienes tanto daño nos hacen”, afirmó Gutiérrez en su publicación.

El mandatario local también expresó su aspiración de que las gestiones realizadas en la capital estadounidense repercutan positivamente no solo en Medellín, sino en todo el país. “Nuestro trabajo ha sido por nuestra gente al intentar mitigar los posibles daños”, concluyó Gutiérrez en la red social.

El fortalecimiento de alianzas bilaterales y la promoción de la cooperación internacional fueron los ejes centrales en la reciente visita de Gutiérrez a la capital de Estados Unidos, según expuso el mandatario. También aseguró que los encuentros mantenidos durante su estadía aportarán beneficios tanto para la ciudad como para Colombia, subrayando el impacto positivo en el desarrollo económico y la proyección internacional.

Temas Relacionados

Jorge Iván OspinaAlejandro ÉderFederico GutiérrezDescertificación de ColombiaLucha contra las drogasLucha contra el narcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Sinisterra cortó sequía goleadora tras más de un año de espera: así fue su anotación con Cruzeiro

El extremo colombiano llegó al conjunto de Belo Horizonte tras haber jugado en equipos como el Feyenoord de Países Bajos y el Bournemouth de Inglaterra, en el fútbol europeo

Luis Sinisterra cortó sequía goleadora

Técnico de Flamengo reveló la razón por la que Jorge Carrascal no destaca en el equipo: involucra a otro jugador

Previo al encuentro por Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, el entrenador Filipe Luis se refirió a la situación del volante de la selección Colombia

Técnico de Flamengo reveló la

Le dispararon al hermano menor de ‘Negro Ober’, el temido líder de los Rastrojos Costeños, en medio de una riña en una fiesta

El responsable ya fue identificado y portaba un revólver de fabricación industrial durante el momento de su captura. Las autoridades investigan los motivos del ataque armado

Le dispararon al hermano menor

El auge del trabajo híbrido impulsa más de 1.500 vacantes en Bogotá: conozca dónde y cómo aplicar

Esta tendencia responde tanto a las necesidades de las empresas como a las expectativas de los profesionales, y se consolida como una de las opciones más atractivas en el mercado de empleo de la ciudad

El auge del trabajo híbrido

Lina Tejeiro confesó el apodo que más le dolió en la actuación: “Está muy gordita, yo tengo un amigo que la puede operar”

Después de su salida de ‘Padres e hijos’, la actriz fue parte del reparto en una telenovela donde se enfrentó a una imagen pública marcada por su físico

Lina Tejeiro confesó el apodo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro confesó el apodo

Lina Tejeiro confesó el apodo que más le dolió en la actuación: “Está muy gordita, yo tengo un amigo que la puede operar”

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts del momento

Elder Dayán lanzó el video oficial de su versión de “Inevitable” de Shakira

Tatiana Franko salió al paso de los juicios que recibe por cómo aborda a sus invitados en ‘Vos Podés’: “Es muy fácil opinar”

El Brayan le respondió al presidente Gustavo Petro tras polémicas declaraciones: “Nos han convertido en meme”

Deportes

Luis Sinisterra cortó sequía goleadora

Luis Sinisterra cortó sequía goleadora tras más de un año de espera: así fue su anotación con Cruzeiro

Técnico de Flamengo reveló la razón por la que Jorge Carrascal no destaca en el equipo: involucra a otro jugador

América de Cali se hunde en su crisis, pese al cambio de técnico: logró polémica racha en la Liga BetPlay

Leyenda española reveló la instancia a la que llegará Colombia en el mundial de 2026

Richard Ríos fue liquidado por la prensa de Portugal tras la caída en Champions: “Está lejos del rendimiento”