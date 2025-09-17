“Destruye vidas y familias”: hacer turismo en Colombia se complicará con medida que tomó Estados Unidos contra el país

Antes de la descertificación de Colombia, el sector turístico se proyectaba para aportar significativamente a la economía en 2025, con estimaciones que indican que podría superar los USD21.000 millones de contribución económica total- crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo manifestó su preocupación por la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos, una noticia que traería impactos para la imagen del país, y por ende, para el flujo en el turismo receptivo internacional.

Frente a la situación, la presidenta ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle, lamentó que esto se dan en un momento en el que se hace un trabajo articulado entre el sector público y privado en Colombia, con lo que se lograron importantes avances en su consolidación como destino confiable y competitivo.

Según la dirigente, para fortalecer el sector se sumaron esfuerzos con ProColombia para que las agencias de viajes participen en ferias internacionales y sean portavoces de lo atractivos turísticos, lo que jalone la llegada de visitantes al país. Igualmente, informó que se hicieron grandes inversiones en campañas de promoción y para el fortalecimiento de la conectividad aérea: acciones que no se pueden dejar perder.

Paula Cortés Calle es la presidenta ejecutiva de Anato - crédito Anato

De acuerdo con Anato, “el turismo depende de la reputación de un destino en seguridad y estabilidad, y esto podría generar el endurecimiento de las advertencias de viaje (travel warnings), lo que impactaría directamente en el interés de viajeros internacionales para visitar a Colombia, especialmente del mercado estadounidense, el cual es uno de los principales emisores hacia Colombia”.

Asimismo, la medida repercutiría en las negociaciones relacionadas con:

Apertura de operación de aerolíneas en el país.

Mejoramiento del flujo en las rutas aéreas.

Inversión en infraestructura turística.

Competitividad internacional.

Entrada de divisas.

Daría mayor espacio al posicionamiento de otros destinos de la región.

Política exterior errática

La situación sigue generando reacciones en todos los sectores del país. Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, lamentó que la descertificación de Colombia es el resultado del aumento exponencial del cultivo de coca, el desinterés complaciente por una lucha decidida contra el narcoterrorismo y de una política exterior errática, marcada por declaraciones confusas en las que el Gobierno se niega a condenar a Nicolás Maduro y al cartel de los Soles, en contraste con el esfuerzo y sacrificio de nuestros policías y soldados.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, criticó al Gobierno Petro por la descertificación de Colombia como país que lucha contra las drogas - crédito @JaimeA_Cabal/X

“La droga destruye vidas y familias y acaba con el futuro de la sociedad. No es admisible el discurso reiterado que busca banalizar sus terribles efectos”, señaló el dirigente.

Puntualizó que para que un Gobierno deje de ser “irresponsable” no basta con quitar la letra “i”, sino que hace falta compromiso con la legalidad, con el Estado de derecho y con el futuro de las familias colombianas. Apuntó que hace falta un Gobierno comprometido con la erradicación de cultivos de coca, con el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública y con la proscripción de la economía ilegal que pervierte a la sociedad.

Descertificación se veía venir

De igual manera, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño adujo que la descertificación se veía venir. Para él, es un fracaso absoluto del Gobierno Petro.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, dice que la descertificación de Colombia como país que lucha contra las drogas se veía venir - crédito @JuanalLondono/X

No obstante, dejó claro que hay una buena noticia y es que “Estados Unidos cree en los colombianos. No cree en el gobierno de Gustavo Petro, pero sí cree en los colombianos”.

Frente a ello, explicó el exfuncionario, decidió no imponer unas nuevas sanciones, porque tiene la esperanza de que Colombia recupere el rumbo y, por eso, no quiso castigar a la ciudadanía colombiana.

“Sabe que es un problema de nuestros mandatarios, de nuestro mandatario, Gustavo Petro, no de las Fuerzas Militares, no de los ciudadanos. Es un problema de la cabeza del Estado. Hay que seguir luchando todos por erradicar las drogas, por unirnos en torno a un Gobierno que luche de frente contra la delincuencia. Por eso hoy soy optimista. Nos fue bien a pesar del Gobierno”, insistió Juan Alberto Londoño.