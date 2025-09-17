Corte Suprema exigió a la Fiscalía y a la Dijín reportar procesos contra ‘Pipe Tuluá’ antes de decidir su extradición

la defensa insiste en que el traslado a Estados Unidos sería “una doble persecución” y pidió a la Corte Suprema frenar el proceso - crédito Justicia

La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Dijín de la Policía que, en un plazo de 10 días hábiles, entreguen un informe detallado sobre los procesos penales activos en Colombia contra Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. La decisión hace parte del trámite de extradición que cursa en su contra, a petición de una corte de Estados Unidos.

El alto tribunal busca establecer si existen investigaciones en curso que puedan chocar con el pedido de las autoridades estadounidenses. Según la defensa de Marín Silva, se estaría incurriendo en una vulneración al principio de non bis in ídem, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

En su argumentación, los abogados del señalado narcotraficante sostuvieron que algunos de los delitos que motivan la solicitud de extradición ya estarían siendo objeto de procesos judiciales en Colombia, lo que, de confirmarse, pondría en entredicho la validez del requerimiento internacional.

La Corte Suprema de Justicia no se pronunció de fondo sobre el trámite, pero dejó claro que la respuesta de la Fiscalía y de la Dijín será determinante para avanzar en la revisión del expediente. De comprobarse la existencia de investigaciones por los mismos hechos, el tribunal tendría que evaluar si la solicitud de extradición puede prosperar o si, por el contrario, debe priorizarse la competencia de la justicia colombiana.

Alias Pipe Tuluá es considerado por las autoridades como un actor relevante en el narcotráfico del Valle del Cauca, con nexos en el envío de cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su nombre aparece vinculado en operaciones de alto impacto, y ha sido mencionado en reportes de agencias internacionales como la DEA.

Por ahora, la defensa insiste en que el traslado a Estados Unidos sería “una doble persecución” y pidió a la Corte Suprema frenar el proceso hasta que se aclare plenamente la situación judicial de Marín Silva en territorio colombiano.

Noticia en desarrollo...