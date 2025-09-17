Concejala de Yumbo Ana María Benítez González desmiente atentado y confirma intento de robo

Concejala de Yumbo Ana María Benítez González. - crédito Concejo de Yumbo

La concejala de Yumbo, Ana María Benítez González, desmintió haber sido víctima de un atentado y aseguró que el hecho ocurrido el pasado 12 de septiembre fue un intento de robo.

La dirigente política, reconocida en la ciudad industrial del Valle del Cauca por su labor en temas sociales y educativos, hizo pública su versión a través de un comunicado que circuló este lunes tras varios días de rumores y especulaciones en redes sociales.

“Afortunadamente me encuentro muy bien, al igual que mi familia y mi equipo de trabajo”, afirmó Benítez González en el documento. Su declaración llegó después de la viralización de mensajes y publicaciones que sugerían que había sido blanco de un ataque dirigido, información que rápidamente generó preocupación entre seguidores, colegas del Concejo Municipal y habitantes del municipio.

El episodio, sucedido el viernes 12 de septiembre y no el domingo 14 como se difundió erróneamente, se produjo en momentos en los que Yumbo enfrenta un aumento en los reportes ciudadanos sobre robos y atracos. Según la concejala, una confusión en las fechas y la falta de precisión inicial favorecieron que la información se tergiversara desde el primer momento.

Desde su versión oficial, la edil subrayó que “fue un intento de robo, nada más. Hasta el momento, las investigaciones de las autoridades no arrojan indicios que apunten a un ataque dirigido contra mí”.

En su mensaje, Benítez González aprovechó para agradecer las muestras de solidaridad recibidas y para recordar que “reitero mi gratitud con todos y todas las que se preocuparon por mi integridad y por mi vida”.

También dirigió un llamado a la ciudadanía a que no se propague información sin confirmar, señalando que la desinformación solo genera alarma innecesaria y afecta la tranquilidad de la comunidad. La dirigente expresó su pleno respaldo al trabajo de las autoridades e instó a que las pesquisas permitan “esclarecer los hechos con prontitud”.

La alcaldía de Yumbo y los organismos de seguridad del municipio informaron que el caso ya se encuentra bajo investigación. Además, iniciaron el proceso para recolectar grabaciones de cámaras y testimonios de testigos, con el objetivo de identificar a los responsables detrás del frustrado hurto. Vecinos y colegas del Concejo de Yumbo respaldaron públicamente a la edil, a quien consideran una de las voces parlamentarias más activas en la defensa de los derechos de la población local.

El contexto de este incidente coincide con la preocupación en distintos sectores ciudadanos ante el incremento de hechos delictivos en la localidad. El propio comunicado de Benítez González señala que el caso está siendo analizado por las autoridades competentes, quienes llevan adelante entrevistas y revisión tecnológica para avanzar en la investigación.

En las redes sociales, algunos ciudadanos expresaron su alivio tras las aclaraciones, reiterando su respaldo a la concejala y ponderando su trayectoria en defensa de los intereses del municipio. “Confío plenamente en el trabajo de las autoridades y en que se esclarecerán los hechos con prontitud”, sostuvo la edil, para luego reclamar que la atención pública no se desvíe por la circulación de versiones erradas.

Benítez González también enfatizó que su agenda institucional y su compromiso con la comunidad permanecen firmes. Llamó expresamente a agilizar las indagaciones y a que se adopten las medidas necesarias para prevenir situaciones similares. Enfatizó: “seguiré trabajando con la misma pasión y entrega por nuestro municipio”.

El comunicado completo difundido por la concejala, firmado en Yumbo el 15 de septiembre de 2025, reiteró: “Quiero iniciar este comunicado agradeciéndole a todas las personas que de una u otra manera se han contactado conmigo: amigos/as, conocidos/as, alcalde, compañeros/as de trabajo del Concejo de Yumbo, a mis seguidores, seguidoras y a la comunidad en general”.

Añadió que “informarles que afortunadamente me encuentro muy bien al igual que mi familia y mi equipo de trabajo” y que el hecho quedó en conocimiento de las autoridades.

El episodio ha servido como recordatorio de la importancia de la verificación informativa antes de difundir datos en plataformas digitales. “Como defensora de los derechos humanos hago la petición para que se pueda dar pronto con los responsables”, insistió la concejala en su comunicado, para luego subrayar su voluntad de continuar con los proyectos en beneficio de Yumbo.