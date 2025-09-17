Comisión Séptima del Senado anunció el tercer debate de la reforma a la salud: la discusión iniciará el martes 23 de septiembre

El Ministerio de Hacienda proyecta que la atención en salud de mediana y alta complejidad absorberá $112 billones en 2036 - crédito @MinHacienda/X

En la mañana del miércoles 17 de septiembre de 2025, el presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto, anunció que el martes 23 de septiembre se dará inició al tercer debate de la reforma a la salud, el polémico proyecto liderado por el presidente Gustavo Petro, con el que contempla modificaciones a la prestación del sistema en Colombia.

El congresista del Partido Liberal instó a los congresistas para que sean radicadas las ponencias alternativas, de aplazamiento o de archivo ante la secretaría de la corporación, con el fin de que se agilice la discusión de esta iniciativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Se ha anunciado el proyecto de reforma a la salud, cuyo debate se iniciará el próximo martes (23 de septiembre) en esta comisión. Al día de hoy (17 de septiembre) es el plazo que tienen hasta el final de la tarde para que sean radicadas las ponencias, es el plazo que se estableció por la secretaría de esta comisión”, dijo el presidente de la Comisión.