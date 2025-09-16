Colombia

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Las dos exparticipantes ya dejaron ver cuáles serían las celebridades que estarían en diálogos para sumarse al programa de telerrealidad en 2026

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Las creadoras de contenido y exparticipantes abordaron los rumores que vienen circulando acerca de los futuros participantes - crédito @Fernandoctlla/TikTok

Mientras 2025 entra en su recta final, La Casa de los Famosos Colombia sigue siendo objeto de conversación en plataformas digitales, ya sea por las repercusiones de lo que dejó su última temporada con la victoria de Altafulla y los roces entre su pareja, Karina García, y varias de las otras concursantes por lo ocurrido durante su estancia en la casa estudio, o por los primeros rumores de los participantes que tomarán parte en la tercera temporada.

Las primeras informaciones relacionadas se dieron a conocer en Lo sé todo de Canal 1, indicando que si bien los nombres que se comenzaron a filtrar todavía estarían en negociaciones con el Canal RCN, se daba por hecho que estaban bajo consideración de los productores.

A una lista de actores y actrices que incluirían a Germán Escallón, Gustavo Ángel, Paola Dulce, Renata González, Xilena Aycardi, Rosmery Bohorquez, Nórida Rodríguez y Linda Lucia Callejas; y otra de creadores de contenido con nombres como Valentino Lázaro, Javier Cardona, Javier Gómez y Westcol, se sumaron nombres anunciados por Yina Calderón y Melissa Gate, durante una transmisión en vivo.

Durante un "en vivo", Melissa
Durante un "en vivo", Melissa Gate y Yina Calderón dieron sus rumores para sumarse a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Cortesía Canal RCN

Ambas participantes protagonizaron una tensa relación en la pasada edición del formato de telerrealidad, llegando a insultarse con dureza en el tiempo que convivieron. Sin embargo, luego de concluir su participación fueron haciéndose más cercanas, dejando los conflictos en el pasado.

La huilense fue la encarga de soltar los nombres, destacando particularmente el de Alejandro Estrada, que durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia protagonizó el momento más destacado cuando terminó delante de las cámaras ante Nataly Umaña, luego de que se captara su cercanía con Miguel Melfi, en lo que fue considerado como una infidelidad de su parte.

Alejandro Estrada, actor y exparticipante
Alejandro Estrada, actor y exparticipante de 'MasterChef Celebrity', estaría siendo considerado para sumarse a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @alejoestrada/Instagram

“Alejandro Estrada, el que le puso los cachos a Nataly Umaña (…) La olvidada de Manuela Gómez; Mateo Carvajal no, pero por muy buenas fuentes presuntamente va en reemplazo un tipo que se llama Matías Ochoa, un argentino”, contó, haciendo referencia al participante de Top Chef VIP de Telemundo, programa que presenta la colombiana Carmen Villalobos.

Yina también deslizó los nombres de Felipe Saruma, Mariana Zapata y Marilyn Oquendo. Por otra parte, Melissa preguntó por Karola, amiga de Emiro Navarro y participante de La casa de Alofoke que terminó en tercer lugar. Al respecto, la DJ descartó su presencia en el formato de RCN. “Presuntamente, la chica se queda a trabajar en República Dominicana, entonces no”, explicó.

Carlos Ochoa también dio sus nombres

Mariana Correa (o Nana París),
Mariana Correa (o Nana París), hija de Natalia París, estaría entre las opcionadas para sumarse a 'La casa de los famosos Colombia' en 2026 - crédito @mariana_correa14/IG

El periodista, reconocido por manejar información de primera mano relacionada con la farándula nacional, dio los nombres que estaría barajando el canal para la tercera temporada, resaltando varias novedades frente a lo dicho por otras fuentes.

El comunicador mencionó nombres como Juliana Calderón, la hermana de Yina; Nana París, la hija de Natalia Paris, Paisa Vlogs, Valentino Lázaro, Manuela Gómez, Marcela Reyes, Karola (pese a lo dicho por Yina Calderón) y Carolina Pico Rios (expareja de Miguel Bueno y de Kapo), entre los que ya firmaron o los que, supone, estarían a punto de hacerlo.

Entre los que hay incertidumbre se incluyen a Dani Duke, pareja de La Liendra; Natalia “Tatana” Mejía, hermana de Tatán Mejía, y Juanse Laverde.

Según compartió Ochoa, la producción tomó la decisión de volver a implementar el mecanismo de votación para definir a varios de los participantes. En este, los aspirantes harían una campaña en plataformas digitales explicando qué aportarían a La casa de los famosos, y una vez divididos en grupos el público tendría la posibilidad de dar su voto a sus elegidos.

Sin embargo, este mecanismo sería uno de los inconvenientes más fuertes en las negociaciones. “Algunos famosos dicen que no prestan sus redes sociales para que RCN tenga más seguidores. Si no entran derecho, no firman”, contó Ochoa.

