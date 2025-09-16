“Tendremos que escoger muy bien”: Colombia quedó en evidencia con la descertificación y hay temor por colapso del dólar

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió sobre la volatilidad del precio del dólar con la descertificación de Colombia como país que lucha contra las drogas - crédito @BruceMacMaster/X

La descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico que estableció Estados Unidos generó una profunda preocupación en el sector empresarial y político del país. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), por medio de su presidente, Bruce Mac Master, advirtió sobre las posibles repercusiones de esta medida, por lo que señaló el impacto que podría tener en la economía nacional, la inversión extranjera y la relación bilateral con el principal socio comercial de Colombia.

El dirigente calificó la decisión como “un muy fuerte llamado de atención al Gobierno por el incumplimiento en las metas de lucha contra el narcotráfico”. Según él, se trata de una alerta sobre el futuro y una advertencia contra actitudes de “tolerancia, indiferencia o negligencia” frente a un problema que afecta tanto a Colombia como al resto del mundo.

“Tendremos que escoger muy bien cómo actuamos frente a grupos de narcotraficantes”, resaltó el presidente de la Andi al insistir en la necesidad de una respuesta contundente y estratégica.

Manejo responsable de la relación con Estados Unidos

La asociación recordó que, en reiteradas ocasiones, solicitó al Gobierno nacional manejar con responsabilidad la relación estratégica con Estados Unidos, país que es un aliado fundamental en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de las instituciones democráticas. Al respecto, enfatizó en que las señales enviadas desde Colombia son determinantes para la decisión adoptada por Washington y que la relación bilateral debe gestionarse con visión de largo plazo.

Cultivos de hoja de coca cubren las laderas del Cañón del Micay, Colombia, 4 de agosto, 2025. REUTERS/Luisa González

No obstante, en medio de la preocupación, Mac Master destacó un aspecto positivo: la concesión de un waiver de Estados Unidos, que permite mantener la ayuda de colaboración y el apoyo económico para implementar una estrategia integral contra el narcotráfico.

“En medio de todo, es una buena noticia el waiver que mantiene la ayuda de colaboración y el apoyo económico para adelantar una estrategia seria e integral contra el narcotráfico. Así como la limitación de medidas, de forma que no se afecta el aparato productivo, económico y financiero del país”, afirmó el líder gremial. Hasta el momento, no se registraron consecuencias en términos comerciales, restricciones de visas, ni afectaciones en los mercados financieros o en la cooperación militar y policial.

Riesgos latentes

La descertificación, sin embargo, implica riesgos latentes. Entre las posibles consecuencias se encuentran:

Pérdida de confianza de inversionistas internacionales.

Impacto en el comercio bilateral.

Volatilidad del precio del dólar.

Reducción de oportunidades para que empresas estadounidenses inviertan en Colombia.

Por eso, la Andi hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte una postura proactiva que permita restablecer la confianza y garantice que Colombia siga siendo un aliado estratégico y confiable para Estados Unidos y la comunidad internacional.

El dólar cerró el 16 de septiembre en promedio de $3,882.05 - crédito Dado Ruvic/Reuters

En cuanto a los motivos que llevaron a la descertificación, Mac Master señaló tres factores principales:

Aumento de las áreas cultivadas con hoja de coca.

Falta de resultados en los programas de erradicación.

Producción de cocaína, que convirtió a Colombia en el mayor productor mundial.

Y es que se estima que cerca del 60% de la cocaína que llega a los mercados internacionales proviene del país. Además, el dirigente empresarial mencionó los obstáculos en los mecanismos de extradición de personas solicitadas por la justicia estadounidense, lo que generó reclamos por la falta de agilidad en estos procesos.

A actuar con responsabilidad y madurez

Desde la Andi se insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional actúe con responsabilidad y madurez en sus declaraciones y decisiones para evitar mensajes erráticos que puedan poner en riesgo la relación con Estados Unidos.

“No es momento de estar jugando con política ideológica electoral local, poniendo en peligro la relación con Estados Unidos. Ya hemos insistido suficientemente muchos en la importancia que tiene para nuestro país el poder tener un flujo normal de operaciones con los Estados Unidos”, advirtió Mac Master.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y precandidato presidencial, dijo que la descertificación de Colombia como país que lucha contra las drogas "representa un retroceso grave, ya que pone en riesgo la cooperación internacional y dificulta el combate al narcotráfico, en un momento en el que el país necesita mayor respaldo" - crédito Mauricio Cárdenas/Prensa

Otro gran problema del Gobierno Petro

Por su parte, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, también se pronunció sobre la descertificación y la calificó como “otro gran problema derivado del Gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Para Cárdenas, la medida representa un retroceso grave que pone en riesgo la cooperación internacional y dificulta el combate al narcotráfico en un momento crítico para el país.

“Ahora la lucha contra el narcotráfico será un reto aún más grande, porque ya no contamos con la ayuda de Estados Unidos. El Gobierno no ha sabido manejar esta relación estratégica y las consecuencias las pagará Colombia entera”, afirmó. El exfuncionario resaltó la urgencia de reconstruir la confianza con Washington y fortalecer los lazos de cooperación en seguridad y comercio.

Llamado de atención

Entretanto, el también exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, considera que la descertificación constituye un llamado de atención claro y directo al Gobierno, en especial, por el aumento de cultivos ilícitos y la baja efectividad en la erradicación. Valoró la concesión del waiver como una oportunidad para rectificar y reconstruir la confianza con el principal aliado de Colombia durante más de dos siglos.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, dijo que la descertificación de Colombia es un llamado de atención claro y directo al Gobierno, que es responsable por el aumento de cultivos ilícitos y por la baja tarea en erradicación - crédito @Jrestrp/X

“Es una oportunidad para rectificar y reconstruir confianza con nuestro principal aliado de más de 200 años y eso afortunadamente le corresponderá al siguiente Gobierno”, señaló.

Unión de esfuerzos

Asimismo, instó a unir esfuerzos para combatir el narcotráfico con todos los instrumentos posibles y a dignificar el trabajo de la Fuerza Pública, que, según él, “ha puesto sus vidas en esta lucha y no puede ser descertificada, sino enaltecida”.

Restrepo también enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación no solo en materia antidrogas, sino en los ámbitos económico, comercial, de inversión, turismo y tecnología, y recalcó la necesidad de liderazgo serio y diplomacia rigurosa para que Colombia recupere su posición como aliado confiable en el hemisferio.