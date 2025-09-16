Malas noticias para quienes quieren comprar vivienda con intereses crediticios bajos por movida económica a finales de 2025

La reducción en la tasa de interés del Banco de la República permitirá a las entidades financieras ofrecer créditos a bajo costo - crédito Colprensa

La tasa de interés del Banco de la República es la tasa de referencia establecida por el Emisor y sirve como un costo base para el dinero. La misma influye en los créditos de vivienda, ya que, cuanto más baja sea, más económicos serán los créditos, lo que facilita la adquisición de vivienda al reducir las cuotas de los préstamos y los costos totales para los consumidores.

Pese a la insistencia del presidente Gustavo Petro para que sea reducida y así darle un mejor rumbo a al economía del país, el tipo de intervención se mantendría en 9,25% durante el resto de 2025, de acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas de analistas económicos del banco central.

La decisión responde a la persistencia de la inflación por encima de la meta oficial (cerró en 5,1% anual en agosto, según el Dane) y a la cautela de la Junta Directiva del banco en medio de un contexto fiscal desafiante, factores que continúan determinando el rumbo de la política monetaria en Colombia.

La Junta Directiva del Banco de la República se reunirá en octubre - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

En el sondeo de septiembre, la mayoría de los expertos descartaron la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre, una opción que aún consideraban probable en agosto. En ese momento, el consenso esperaba que los mismbros de la Junta Directiva del Banco de la República optara por reducir la tasa al 9% antes de finalizar el año. El cambio de expectativas refleja una mayor prudencia entre los analistas, quienes ahora prevén que la tasa de referencia se mantendrá sin variaciones hasta diciembre.

Proyecciones sobre la tasa de interés

Las proyecciones sobre la evolución de la tasa de interés experimentaron ajustes a lo largo del año. A comienzos de 2025, algunos analistas anticipaban que el banco central podría llevar la tasa al 9% en julio y cerrar 2025 en 8,25%. Incluso, en enero, los promedios de las encuestas situaban la tasa en 7% para el cierre de este año. Sin embargo, la persistencia de presiones inflacionarias y la falta de avances claros hacia la meta del 3% llevaron a una revisión de estos pronósticos.

De cara a 2025 y 2026, los expertos consultados proyectan que el primer recorte de la tasa de interés podría ocurrir en enero del próximo año. El consenso apunta a que 2026 finalizaría con una tasa de referencia del 8%, resultado de cinco ajustes a la baja de 25 puntos básicos cada uno, distribuidos en enero, marzo, abril, junio y septiembre. Este escenario sugiere una normalización gradual de la política monetaria, siempre condicionada a la evolución de la inflación y el entorno fiscal.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que el Banco de la República está en contra del crecimiento del país - crédito Ovidio González/Presidencia

La postura cautelosa del Banco de la República se evidenció tanto en sus comunicaciones oficiales como en las declaraciones de sus principales autoridades. En las minutas recientes, el banco central reiteró que “mantiene una política monetaria cauta debido a la persistencia de la inflación y ante el deterioro del balance fiscal en el país, sin mencionar la incertidumbre en el escenario internacional”.

Además, el gerente general del Emisor, Leonardo Villar, afirmó que “la mayoría de los miembros de la Junta Directiva han optado por un enfoque muy cauteloso”. Dicha actitud se refleja en el hecho de que la tasa de interés solo registró dos recortes desde noviembre, con una reducción acumulada de medio punto porcentual.

Margen de maniobra limitado por la inflación

El margen de maniobra del banco central fue limitado por la evolución de la inflación, que no siguió la trayectoria esperada por los analistas. En agosto, la encuesta del Banco de la República mostró que, por primera vez en el año, los expertos proyectaban una inflación para diciembre de 2025 por encima del 5%. El mes pasado, la estimación de cierre de año se situaba en 4,9%, mientras que en enero la expectativa era de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 4% para finales de 2025.

La inflación sigue estando lejos de la meta del Banco de la República - crédito Carlos Ortega/EFE

Los datos confirman que la inflación no logró acercarse a la meta del 3% establecida por el Banco de la República, ni siquiera dentro del rango tolerable de entre 2% y 4%. Si esta tendencia se mantiene, Colombia completaría cinco años consecutivos fuera del objetivo inflacionario desde 2021. El consenso del mercado prevé que la inflación cierre 2024 en torno al 5%, una cifra muy similar a la registrada en diciembre de 2024, cuando alcanzó 5,2%.

Comportamiento de la inflación

El comportamiento reciente del IPC, reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), refuerza la percepción de estancamiento en la reducción de la inflación. En agosto, la variación anual del IPC fue de 5,10%, por encima del 4,90% observado en julio, lo que supuso un retorno a niveles vistos en mayo de este año. El último descenso mensual se produjo en junio, cuando el indicador se ubicó en 4,82%.

La atención de los analistas se dirige ahora al dato de inflación correspondiente a septiembre, que se publicará el martes 7 de octubre. Las proyecciones apuntan a una variación mensual del 0,23%, lo que representaría el segundo incremento más elevado desde el inicio del segundo semestre, solo superado por el 0,28% registrado en julio.