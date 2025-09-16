Colombia

Justicia por mano propia: comunidad de Ciudad Verde en Soacha capturó y golpeó a presunto ladrón de vehículos

En el video que circula en redes sociales se observa al presunto ladrón golpeado mientras es increpado por la comunidad

Por Julieth Cicua Caballero

Al presunto ladrón se le
Al presunto ladrón se le acusa de intentar robar un vehículo en Ciudad Verde, Soacha - crédito @PasaenBogota / X

En el sector de Ciudad Verde, en Soacha, un presunto ladrón fue capturado por ciudadanos tras intentar robar un vehículo de telecomunicaciones utilizado por un instalador y reparador de redes. Un vecino se percató de la situación y, junto con otros, intervino antes de que la Policía llegara al lugar.

El individuo, que actuaba en compañía de otro cómplice, que logró escapar, recibió varios insultos de los presentes antes de ser entregado a las autoridades.

En el clip viral compartido por la cuenta de X @pasaenbogota, se observa al hombre, con un golpe en la boca, que se refugia entre una polisombra y una reja mientras es amenazado con recibir una golpiza y le piden que llame a su cómplice.

En la segunda parte de la historia, se ve a un patrullero de la Policía que esposa al hombre y luego lo guía a la motocicleta para llevarlo a la estación. A la vez que transcurre la detención, se puede escuchar a uno de los presentes quejarse porque el presunto atracador podría quedaría libre horas después.

Algunos usuarios de la red social publicaron que la comunidad debió ser más severa y agresiva con el ladrón, no obstante en el video, al policía insta a los ciudadanos a colocar la denuncia.

Este nuevo caso vuelve a poner en foco la percepción del aumento de hurtos y homicidios en Soacha, que durante los últimos meses que ha generado una creciente preocupación entre los habitantes de este municipio, el más poblado de Cundinamarca. A pesar de que el Observatorio de Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca, en conjunto con la Policía y la Fiscalía, ha señalado que 10 de los 18 delitos de alto impacto han disminuido en lo que va de 2025.

Entre los delitos que han mostrado una reducción significativa se encuentran el hurto a comercio, con una baja del 42%, las amenazas con un 30% menos, el hurto de motocicletas que descendió un 28%, el hurto a vehículos con una caída del 25%, el hurto a personas y las lesiones personales, ambos con una disminución del 21%.

No obstante, estos avances estadísticos contrastan con hechos recientes que han impactado a la comunidad, en especial en la comuna 3 en la que se encuentra la ciudadela Ciudad Verde y que protagoniza en redes sociales de manera constante este tipo de hechos. Por ejemplo, hace menos de un mes dos sujetos ingresaron a un conjunto residencial para presuntamente robar varios apartamentos. Y por las mismas fechas un motociclista robó celulares en un parque.

Este tipo de incidentes ha motivado a la comunidad a exigir un aumento del pie de fuerza policial y un mayor control en las zonas limítrofes entre la localidad de Bosa y el sector de Ciudad Verde. Los habitantes también han solicitado la instalación de más cámaras de seguridad y la intensificación de programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con el objetivo de frenar la escalada de delitos y mejorar la calidad de vida en el municipio.

