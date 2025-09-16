Colombia

Gustavo Petro “descertificó” a Estados Unidos por no reducir el consumo de fentanilo y cocaína en su sociedad

En su pronunciamiento, el presidente colombiano defendió su trayectoria personal en la confrontación contra estructuras ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, y rechazó las acusaciones de falta de compromiso por parte del gobierno de Donald Trump

Juan Romero

Por Juan Romero

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, luego de que ese país incluyera a Colombia en la lista de naciones descertificadas en materia de cooperación contra el narcotráfico.

Rubio argumentó que la medida obedece a que el jefe de Estado colombiano no ha sido un aliado confiable en la lucha contra los carteles y cuestionó la solidez de su liderazgo. Según el funcionario, pese a que Colombia ha sido históricamente un socio estratégico para Washington, la situación actual muestra un distanciamiento frente a los compromisos asumidos en el marco de la política antidrogas. También dejó abierta la posibilidad de que el país recupere la certificación si se demuestra mayor cooperación y cumplimiento de los parámetros exigidos.

La respuesta del mandatario colombiano se conoció a través de su cuenta en la red social X. En su pronunciamiento, defendió su trayectoria personal en la confrontación contra estructuras ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, y rechazó las acusaciones de falta de compromiso. Petro afirmó que no permitirá políticas que, en su concepto, perjudiquen a los campesinos, y sostuvo que la responsabilidad principal del problema radica en el consumo interno de drogas en Estados Unidos y en el modelo de prohibición vigente.

“Señala que no he sido un bien socio en la lucha, cuando arriesgue mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político No calculé que el poder político en EE.UU. quedara en manos de amigos de los políticos aliados con el paramilitarismo. Yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos, no súbditos. EE.UU. está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”, escribió Petro.

Petro respondió a Marco Rubio
El episodio refleja un nuevo episodio de tensión en la relación bilateral, marcada en los últimos meses por discrepancias sobre el enfoque para enfrentar el narcotráfico. Mientras desde Washington se insiste en la necesidad de reforzar la cooperación bajo los lineamientos tradicionales de la estrategia antidrogas, el Gobierno colombiano ha planteado la urgencia de replantear las políticas y atacar las causas estructurales del problema.

