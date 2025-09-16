Colombia

Gustavo Petro arremetió contra Iván Duque tras descertificación a Colombia en la lucha antidrogas: “Usted es adicto a la sangre”

Petro defendió los resultados de su gobierno en incautaciones y reducción de cultivos ilícitos, mientras Duque atribuyó la decisión a las políticas de la actual administración

Por Licsa Gómez

La descertificación fue anunciada el lunes 15 de septiembre por la administración estadounidense

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X para responder a las afirmaciones del expresidente Iván Duque, luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico.

El mandatario cuestionó los señalamientos de su antecesor y defendió los resultados de su administración en la reducción del crecimiento de cultivos ilícitos y en incautaciones de cocaína.

Petro rechazó las acusaciones de Duque y señaló que durante su administración se ha logrado desacelerar el crecimiento de los cultivos de coca. “‘La producción potencial en décadas’, ¿qué es eso?: pura carreta para evitar responsabilidades. Usted dejó crecer las áreas reales de cultivos de coca en más de 60%; en mi gobierno van en un 9%”, escribió el mandatario.

Petro cuestionó el uso del concepto de “producción potencial” incluido en los informes internacionales y acusó a Duque de haber debilitado el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. “Ustedes dejaron crecer las hectáreas de hojas de coca reales, la potencialidad no existe y se puede evitar. Fue la frase suya tramposa que metieron en el informe de la ONU, para que no se mirara cómo dejaron caer el programa de sustitución voluntaria de cultivos. Usted lo destruyó por completo”, expresó el presidente.

El jefe de Estado también criticó la gestión de su antecesor en temas de seguridad y derechos humanos, señalando que durante ese periodo aumentaron los índices de violencia y pobreza. “Querían hacer trizas la paz, y lo consiguieron. Usted es adicto a la sangre, por eso encarceló mil jóvenes, dejó asesinar a 60, lanzó el ejército contra el campesinado y la juventud, aumentó la pobreza como nadie antes”, manifestó Petro.

Además, responsabilizó al expresidente de permitir el fortalecimiento de grupos armados ilegales y advirtió sobre el riesgo de que estas políticas regresen al poder. “Es usted el que permitió que crecieran los grupos armados, por adicción a la sangre y odio a la paz. Ojalá la sociedad colombiana no los permita regresar más al poder. No más sangre”, señaló el mandatario.

En desarrollo...

