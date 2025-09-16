Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia se pronunciaron tras la descertificación parcial a Colombia: “Era de esperarse, Petro se puso del lado de los peores criminales”

Autoridades regionales responsabilizan a la administración nacional por el deterioro en la lucha antidrogas y piden mantener el respaldo internacional a la fuerza pública y al comercio, tras la decisión de Washington - crédito Fico Gutiérrez

La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico ha generado fuertes reacciones entre los principales líderes regionales, especialmente en Antioquia y Medellín.

Tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han dirigido críticas al Gobierno nacional, responsabilizándolo del deterioro en la estrategia antidrogas y solicitando que se mantenga el respaldo internacional a la fuerza pública y al comercio colombiano.

Ambos funcionarios han insistido en la necesidad de que Estados Unidos continúe apoyando a las autoridades locales, pese a la medida adoptada en Washington. La descertificación se produjo en un contexto de cuestionamientos a la política antidrogas del Gobierno colombiano.

Federico Gutiérrez, quien viajó a la capital estadounidense junto con el alcalde de Cali, Alejandro Éder, explicó que el objetivo de su visita fue solicitar que Colombia no fuera descertificada.

Aunque la decisión de Estados Unidos se concretó, el alcalde de Medellín consideró que la agenda cumplida en Washington resultó positiva, ya que, según sus palabras, “deja la puerta abierta para el apoyo a nuestra fuerza pública y reconoce expresamente a los alcaldes de Colombia”.

En un video difundido en sus redes sociales, Gutiérrez subrayó que durante las reuniones en Estados Unidos se destacó el papel de los gobiernos municipales en la lucha contra las economías ilegales y se pidió que no se afectara el comercio, del que dependen millones de empleos en Medellín y en todo el país.

Por su parte, el gobernador Rendón calificó la descertificación como “la radiografía del fracaso de la Paz Total”, en referencia a la política impulsada por el presidente Gustavo Petro. Rendón, en declaraciones recogidas en su cuenta oficial de X (antes Twitter), sostuvo que el Gobierno Nacional ha optado por contemporizar con los grupos criminales, lo que, a su juicio, ha sumido al país en “un mar de coca”.

El mandatario departamental señaló que Antioquia es la principal víctima de esta política y solicitó reactivar la aspersión aérea como herramienta para frenar la expansión de los cultivos ilícitos. “Más incautaciones no son muestra de efectividad, sino la prueba del pico histórico de producción de cocaína. Retrocedimos más de 20 años”, advirtió, al tiempo que aseguró que, pese a las intimidaciones, continuará respaldando a la fuerza pública para garantizar seguridad y justicia en la región.

Las críticas al presidente Gustavo Petro han sido un punto central en las declaraciones de ambos funcionarios. Gutiérrez afirmó en su cuenta oficial de X que la descertificación “era de esperarse” porque, en su opinión, el presidente “se puso del lado de los peores criminales”.

El alcalde de Medellín sostuvo que los únicos beneficiados con la política actual han sido los delincuentes y acusó a Petro de buscar aislar al país con su postura frente a Washington. “Queda muy evidente que eso es lo que él quiere y ha buscado todo el tiempo: quedarse solo y quedarse en el poder”, expresó Gutiérrez, según lo reportado por El Tiempo.

Rendón, en la misma línea, responsabilizó directamente al presidente por el aumento de los cultivos ilícitos y el debilitamiento de la estrategia antidrogas. En su publicación en X, el gobernador afirmó: “El Presidente está recogiendo su propia cosecha de incompetencia y fracaso: se puso del lado de los criminales. El mundo y EE. UU. le pasan factura”. Además, criticó la política de “Paz Total”, asegurando que contemporizar con criminales ha permitido que los grupos ilegales se fortalezcan y que la juventud antioqueña se vea expuesta a mayores riesgos.

A pesar del revés diplomático, tanto Gutiérrez como Rendón han insistido en la importancia de mantener el apoyo internacional a la fuerza pública y de proteger el comercio colombiano. El alcalde de Medellín recordó que, durante su visita a Washington, solicitó expresamente que no se retirara el respaldo a las autoridades locales ni se afectara el comercio, dada la dependencia de millones de empleos en el país. En sus declaraciones, Gutiérrez destacó que Estados Unidos reconoció el trabajo de la fuerza pública y de los alcaldes, lo que considera un respaldo fundamental para continuar enfrentando los desafíos del narcotráfico desde las regiones.

Entre los fragmentos destacados de los comunicados y publicaciones oficiales, Gutiérrez compartió un extracto del comunicado estadounidense en el que se afirma: “Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno”. Este reconocimiento, según el alcalde, constituye una señal de que el trabajo de las autoridades locales cuenta con el aval internacional, pese a la descertificación.

El impacto de la medida se percibe con especial fuerza en Antioquia y Medellín, donde los líderes regionales advierten sobre el aumento de los cultivos ilícitos y la presión sobre la fuerza pública. Rendón ha insistido en que la aspersión aérea fue en el pasado una herramienta eficaz para la erradicación y la protección de soldados y policías, y ha pedido su reactivación inmediata. Ambos funcionarios han reiterado que, a pesar de las dificultades y las amenazas, continuarán defendiendo los intereses de sus regiones y respaldando a la fuerza pública.