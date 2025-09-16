El euro volvió a ganar terreno frente al peso: así cerró la jornada del 16 de septiembre en Colombia

El euro cerró en $4.600,85 en Colombia el 16 de septiembre de 2025, con una subida diaria de $18,09 - crédito Antonio Bronic/REUTERS

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 16 de septiembre de 2025 en un promedio de $4.600,85, lo que representó una subida de $18,09 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de +0,39%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.620,01 y un mínimo de $4.586,13, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, la caída en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La volatilidad del euro frente al peso colombiano fue moderada, con un máximo de $4.620,01 y un mínimo de $4.586,13 - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Si consideramos los datos de la última semana, el euro registra una bajada 0,86%; aunque desde hace un año mantiene aún un ascenso del 0,01%.

Con relación a días anteriores, frenó con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro sesiones. La volatilidad de esta semana presentó un balance inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

Así se movió el mercado

El cruce euro/peso colombiano atraviesa una coyuntura donde la política monetaria internacional y los factores internos juegan fuerzas opuestas. La dinámica no puede entenderse solo mirando las gráficas del mercado cambiario, hay que leer el telón de fondo que, en este caso, combina decisiones de bancos centrales, tensiones geopolíticas y riesgos domésticos.

Por un lado, la Reserva Federal estadounidense (Fed) ya abrió la puerta a un ciclo de flexibilización. El mercado descuenta con total seguridad un recorte de 25 puntos básicos esta semana, con la expectativa de que haya más reducciones antes de que termine 2025. Este viraje obedece al enfriamiento del mercado laboral en EE. UU. y a las presiones políticas en un año particularmente sensible. El contraste es evidente con Europa, donde tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de Inglaterra (BoE) se muestran reacios a soltar el freno. Allí, la inflación aún preocupa y los salarios siguen creciendo, lo que obliga a mantener una postura más restrictiva.

Factores internacionales y locales influyeron en el precio del euro, destacando la política monetaria de EE. UU. y la inestabilidad global - crédito Dado Ruvic/REUTERS

¿Qué significa esto para el euro? En el corto plazo, la divisa europea mantiene cierto soporte gracias al discurso duro del BCE, pero el diferencial de tasas frente a EE. UU. tenderá a ampliarse si Powell acelera los recortes. El euro podría perder tracción globalmente, aunque en mercados emergentes, como el colombiano, la historia es distinta.

En Colombia, el panorama se complicó con la reciente descertificación de EE. UU. en materia de lucha antidrogas. Aunque no implica una suspensión inmediata de la ayuda, el golpe reputacional es fuerte, reduce la confianza de los inversionistas, puede afectar el acceso a créditos de organismos multilaterales y, en definitiva, eleva la prima de riesgo del país. Para el peso, eso significa presiones de depreciación que se suman al ruido político interno y a la incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal.

Ahora bien, frente al euro, el peso colombiano enfrenta un dilema interesante. Mientras la moneda europea se sostiene por la retórica del BCE, el peso se ve castigado por factores locales. Eso abre espacio a que el euro gane terreno en el corto y mediano plazo frente a la divisa colombiana, incluso si globalmente pierde algo de brillo frente al dólar.

No menos importante es el papel de los precios del petróleo, que siguen siendo un termómetro para Colombia. Cualquier retroceso en las cotizaciones limita la entrada de divisas y golpea la balanza externa, debilitando aún más al peso frente a monedas duras como el euro.

El euro bajó 0,86% en la última semana, pero mantiene un leve ascenso anual del 0,01% frente al peso colombiano - crédito Freepik

En suma, el análisis invita a mirar el cruce EUR/COP más allá de la volatilidad diaria. El diferencial monetario entre Europa y EE. UU., las tensiones geopolíticas y, sobre todo, la vulnerabilidad de Colombia tras la descertificación, sugieren que el euro podría mantener ventaja frente al peso en lo que resta de 2025. La clave estará en si el Gobierno logra recomponer la confianza internacional y si el BCE modera su discurso restrictivo en la medida que la inflación ceda.

Por ahora, todo apunta a un escenario en el que el peso colombiano carga más riesgos que el euro, lo que refuerza la probabilidad de un tipo de cambio favorable para quienes piensan en viajar o cubrirse en euros, pero retador para la economía local.