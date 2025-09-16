Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 9:00 a.m., 7:00 a.m., 7:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m. y 10:00 a.m.

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de zonas que se verán afectados por la suspensión temporal

Por Infobae Noticias

Guardar
Toma tus precauciones con los
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes obras de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este martes 16 de septiembre. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Santa Fe.Barrios: La Alameda.Lugar: De la Carrera 10 a la Carrera 14, entre la Calle 19 a la Calle 26.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: San Pablo Jericó.Lugar: De la Carrera 116 a la Carrera 128, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usme.Barrios: Santa Librada, La Aurora, Barranquillita.Lugar: De la Avenida Carrera 14 73B Bis A Sur a la Avenida Carrera 14 Sur, entre la Calle 73B Bis A Sur a la Calle 70B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Soacha.Barrios: Arizona, Casa bonita, Compartir, Conviva, Conviva I, Conviva II, Ducales, El Cedro de Santa Ana, El Salitre, El Vivero Santa Ana, El Vivero, La Laguna, Lagos de Malibu, Laguna Tierra Blanca, Los Ducales, Los Ducales I, Los Ducales II, Los Girasoles, Némesis, Nuevo Compartir, Quintas de Santa Ana II, San Carlos, San Fernando, San Ignacio, San Nicolas, Santa Ana, Santa Ana Central, Santa Ana I Sector, Torres de Ducales, Tusandala, Valles de Santa Ana, Vegas de Santa Ana, Villa Carola, Villa Flor, Villa Juliana, Villa Sofia, Villa Sofia I, Villa Sofia II, Villa Sonia, Zona Industrial Santa Ana.Lugar: De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa.Lugar: De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Diagonal 115.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usme.Barrios: Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, La Requilina Rural, Olarte.Lugar: De la Calle 137 Sur a la Calle 137 D Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 2 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 8 horas.Trabajos: Mantenimiento Correctivo

La Empresa de Acueducto
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que da a conocer los cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Carolina Arbeláez denuncia pagos fúnebres irregulares en el Ministerio de Defensa bajo gobierno Petro

La congresista aseguró que existen diferencias significativas entre el número de muertes reportadas y los gastos funerarios reconocidos por la cartera de Defensa

Carolina Arbeláez denuncia pagos fúnebres

Alcalde de Cartagena exige cancelar licencia a agencia de turismo tras accidente en Barú

El alcalde Dumek Turbay solicitó sanciones a la empresa y al piloto implicado en el hecho que dejó herido a un turista

Alcalde de Cartagena exige cancelar

Resultados de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 15 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Cundinamarca y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Lotería de

Incautaciones de cocaína en Colombia llegan a 700 toneladas en 2025 y crece presión internacional

El Ministerio de Defensa reportó aumentos en incautaciones y destrucción de laboratorios, mientras persiste el debate por la descertificación de EE. UU.

Incautaciones de cocaína en Colombia

Pico y Placa: qué carros descansan en Cartagena este martes 16 de septiembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa: qué carros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Deportes

Figura del Liverpool lamentó la

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional