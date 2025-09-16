Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 9:00 a.m., 7:00 a.m., 7:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m. y 10:00 a.m.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes obras de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.
Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este martes 16 de septiembre. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.
Los cortes de agua de hoy
Localidad: Santa Fe.Barrios: La Alameda.Lugar: De la Carrera 10 a la Carrera 14, entre la Calle 19 a la Calle 26.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula
Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Fontibón.Barrios: San Pablo Jericó.Lugar: De la Carrera 116 a la Carrera 128, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Usme.Barrios: Santa Librada, La Aurora, Barranquillita.Lugar: De la Avenida Carrera 14 73B Bis A Sur a la Avenida Carrera 14 Sur, entre la Calle 73B Bis A Sur a la Calle 70B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Soacha.Barrios: Arizona, Casa bonita, Compartir, Conviva, Conviva I, Conviva II, Ducales, El Cedro de Santa Ana, El Salitre, El Vivero Santa Ana, El Vivero, La Laguna, Lagos de Malibu, Laguna Tierra Blanca, Los Ducales, Los Ducales I, Los Ducales II, Los Girasoles, Némesis, Nuevo Compartir, Quintas de Santa Ana II, San Carlos, San Fernando, San Ignacio, San Nicolas, Santa Ana, Santa Ana Central, Santa Ana I Sector, Torres de Ducales, Tusandala, Valles de Santa Ana, Vegas de Santa Ana, Villa Carola, Villa Flor, Villa Juliana, Villa Sofia, Villa Sofia I, Villa Sofia II, Villa Sonia, Zona Industrial Santa Ana.Lugar: De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Suba.Barrios: Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa.Lugar: De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Diagonal 115.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Usme.Barrios: Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, La Requilina Rural, Olarte.Lugar: De la Calle 137 Sur a la Calle 137 D Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 2 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 8 horas.Trabajos: Mantenimiento Correctivo
Recomendaciones para ahorrar agua
Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:
Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.
Si tienes lavadora, úsela con carga completa.
Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.
Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.
Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.
Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.
Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.
Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.