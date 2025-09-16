Estos son los cortes de la luz del 16 de septiembre en Santander

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) publicó la lista de cortes de luz que llevará a cabo este martes 16 de septiembre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los clientes.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos La Granja, Sabanagrande, La Pradera, Veredas Buenavista, Selva, Gualilo, Astillero, Loma De Candela, Esperanza, Santa Helena, El Filo-La Cuchilla, Bajo Celmira, La Floresta, La Palma, San Isidro, Victoria, Bajo Jazmín, Unión Naranjito, Bajo Centro y Quebrada Larga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisinia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, Tebaida, Peña Tambor, Santa Rosa, Palo Blanco, Llanadas y algunos sectores de Monte Oscuro, Los Laureles, El Amarillo y Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Vereda Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Cuchina II, Arcabuco, Monte Bello, Alto Celmira, Unión, Retiro, Campo Alegre, Alto Jazmín, Arales, Alto Tesorito, Ojo De Agua, Líbano, Cedritos, El Palmar, San Miguel, El Diamante, San José y algunos sectores de El Porvenir y Pradera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas Trochas Al Medio, El Indio Bajo y Los Alpes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 07:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro poblado San Juan Bosco de la Verde, Veredas El Danto y Vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 07:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco Urbano, Barrios Santo Domingo, La Pradera, Bello Horizonte, Altos Del Beltran, Nueva Cimitarra, Altos De La Paz, Portal De Alejandría y algunos sectores de las veredas Patio Bonito, Centro, Toroba Baja y San Lorenzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): San Martin Urbano, Calle 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Convento Casabaranda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Barbosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Santa Teresa El Molino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores del Barrio Monasterio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Calo Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): San Martin Urbano, Calle 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Barbosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Faltriquera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Barrio La Palmera y algunos sectores de la vereda El Datal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del Barrio La Concordia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Alguno sectores de los Barrios Santo Domingo y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Albania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia, calle 50 con Diagonal 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del Centro Poblado los Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Oso y Aguirre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Vereda Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda 20 de Julio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 13:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): San Martin Urbano, Carreras 12, 14 y 15 con calle 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Faltriquera y La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio San Victorino, Carrera 15 entre calle 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Ruitoque y Rio Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto residencial Ciudadela Comfenalco, barrio Morada San Juan y algunos sectores de La Esmeralda y la vereda Río Frio Sector Guaypi.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Funcial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas, Cruces, Conchal, Tambor, Montevideo, vanegas, Miralindo, Tambo Quemado y Golconda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Boqueron y Guamal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Campo Capote.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio San Victorino, Carrera 15 entre calle 15 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios La Juventud y Transición.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Albania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Calo Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Rio Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio Nueva Juventud, Manzana 1.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Comuneros y San Claver.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Faltriquera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Viento, Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas La Esperanza, Miramar y Palma Real.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Guaduas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda 20 de Julio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Cabecera De Rio Sucio, Los Alpes, así como algunos sectores de Islanda y La Pitala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Cliente Palmeras de Puerto Wilches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas Trochas Al Medio, El Indio Bajo y Los Alpes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro poblado San Juan Bosco de la Verde, Veredas El Danto y Vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Indio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de Cimitarra Urbano y Vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Alpes, El Indio Bajo, La Belleza y Cabecera de Rio Sucio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Las Vueltas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Resumidero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Laguna Negra, Órganos y Cuchina II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Molagavita.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Llano de Molagavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Guayabal y Nauno y El Morro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Cuchina II, Arcabuco, Monte Bello, Alto Celmira, Unión, Retiro, Campo Alegre, Alto Jazmín, Arales, Alto Tesorito, Ojo De Agua, Líbano, Cedritos, El Palmar, San Miguel, El Diamante, San José y algunos sectores de El Porvenir y Pradera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Los Alpes y Cabecera de Rio Sucio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas y Sardinas Baja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Aguas Blanca, Paramo de Monsalve y Marcela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Loma de Hoya, Chiquinta, Poazaque, Corbaraque y La Retirada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Barrio San Rafael de Lebrija con Carrera 1.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Morros y Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda El Pedral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Guayabal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Agua Tendida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Alguno sectores de las Veredas Macaregua, Alto de Martha y Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 3,4, 4ª y 5 con calles 10,12,13, 13ª,13B y 14ª.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Alguno sectores de la Vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Urbanizaciones Asemprovic, Los Pinos y Salida Cimitarra Vía Puerto Araujo Brisas del Guay.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco Urbano, Barrios Santo Domingo, La Pradera, Bello Horizonte, Altos Del Beltran, Nueva Cimitarra, Altos De La Paz, Portal De Alejandría y algunos sectores de las veredas Patio Bonito, Centro, Toroba Baja y San Lorenzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisinia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, Tebaida, Peña Tambor, Santa Rosa, Palo Blanco, Llanadas y algunos sectores de Monte Oscuro, Los Laureles, El Amarillo y Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Gaital, así como algunos sectores de Abisinia y Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Remodelación de redes.



Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.