Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

Cosechar éxitos es sinónimo de Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block), debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. top diesel

Beéle

Lo más nuevo de Beéle, top diesel, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se mantiene en tercer lugar.

4. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido, interpretado por Beéle, continúa en el cuarto lugar de la lista.

5. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

Esta es la canción que se ubica en la quinta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 6. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums.

6. quédate

Beéle

La melodía de Beéle va en descenso: ya llega al sexto lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

7. DÓNDE

Kapo y Ryan Castro

DÓNDE de Kapo y Ryan Castro se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la séptima posición.

8. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

Mi Refe de Beéle y Ovy On the Drums se vende como pan caliente. Pasa del puesto 9 de ayer al 8 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

9. si te pillara

Beéle

Con una diferencia positiva de 2, si te pillara de Beéle sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. Ba Ba Bad Remix

Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal

Ba Ba Bad Remix se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un alza de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.