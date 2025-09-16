Colombia

El Dorado y la Aeronáutica Civil advierten por posibles demoras ante manifestaciones en Bogotá

La sugerencia para los pasajeros es que estén pendientes del flujo del tráfico para evitar que un trancón en la vía les haga perder el vuelo

Por Newsroom Infobae

Desde el 1 de abril
Desde el 1 de abril cerrarán una calzada del aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Colprensa

El Aeropuerto El Dorado y la Aeronáutica Civil emitieron una advertencia a viajeros en Bogotá ante la posibilidad de que las manifestaciones en Bogotá previstas para hoy, 16 de septiembre, generen dificultades en la movilidad hacia la principal terminal aérea de la ciudad.

Aunque el tráfico en las vías de acceso se mantiene fluido, las autoridades recomiendan tomar precauciones y seguir una serie de recomendaciones para viajeros para evitar contratiempos en los desplazamientos.

Las manifestaciones que se desarrollan en la capital pueden impactar el tránsito en distintos puntos de Bogotá, especialmente en las rutas que conducen al Aeropuerto El Dorado.

“¡Atención viajeros y ciudadanos! Hoy, 16 de septiembre, presentan manifestaciones que podrían afectar la movilidad en la ciudad. Te recomendamos planear tus desplazamientos con horas de anticipación, buscar rutas alternas para evitar contratiempos, y estar en comunicación con la aerolínea“, afirmó el centro aéreo.

El flujo vehicular hacia la
El flujo vehicular hacia la principal terminal aérea se mantiene estable, pero se aconseja a los usuarios planificar con tiempo y mantenerse atentos a actualizaciones para sortear eventuales bloqueos o retrasos - crédito @BOG_ELDORADO / X

Por este motivo, tanto la administración aeroportuaria como la Aeronáutica Civil sugieren a los viajeros anticipar su salida con varias horas de margen respecto a la hora prevista de su vuelo.

Entre las recomendaciones principales, se destaca la importancia de consultar rutas alternas antes de iniciar el trayecto hacia el aeropuerto, con el objetivo de sortear posibles bloqueos o congestiones derivadas de las protestas.

Además, se aconseja mantener comunicación constante con las aerolíneas para recibir información actualizada sobre el estado de los vuelos y eventuales cambios en los itinerarios.

En el reporte más reciente, las autoridades señalaron que el tráfico en las vías de acceso al Aeropuerto El Dorado se encuentra mayoritariamente fluido, aunque se han identificado algunos puntos con leve congestión. Esta situación podría variar a lo largo del día, dependiendo del desarrollo de las manifestaciones y de la respuesta de las autoridades de tránsito.

Ante este panorama, el llamado de las entidades responsables es a que los usuarios programen sus desplazamientos con suficiente anticipación, revisen las condiciones del tráfico en tiempo real y consideren rutas alternativas para garantizar su llegada oportuna a la terminal aérea.

La organización y la previsión resultan esenciales para quienes planean viajar desde o hacia Bogotá en una jornada marcada por movilizaciones ciudadanas.

