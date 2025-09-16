“El dólar sigue bajando después de la descertificación. ja ja ja”: Benedetti

Armando Benedetti descarta el nombramiento de Celso Tete Crespo como gobernador encargado del Magdalena - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la descertificación en lucha contra drogas de Estados Unidos a Colombia.

Lo hizo haciendo referencia a la tasa de cambio, entre dólar estadounidense y peso colombiano, que va a la baja en favor de la divisa nacional.

En la jornada del lunes 16 de septiembre el dólar tuvo un mínimo de $3.865,03 y un máximo de $3.907, según la Tasa Representativa del Mercado, TRM.

Para el funcionario no hay nada que temer ni de qué preocuparse, pues este dato económico habla por sí mismo y deja ver la estabilidad económica de Colombia.

“El dólar sigue bajando después de la descertificación. ja ja ja”, escribió.

Benedetti se refirió a la tasa cambiaria tras descertificación - crédito X