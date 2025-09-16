Colombia

Dólar: cotización de apertura hoy 16 de septiembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El tipo de cambio en
El tipo de cambio en Colombia ha estado reaccionando a los eventos políticos. (Infobae)

El dólar estadounidense se paga al inicio del día a 3.904,60 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un incremento del 1,39% con respecto al dato de la jornada previa, cuando cotizó a 3.851,14 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,45%, por ello en el último año aún acumula una disminución del 12,79%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, pone fin a dos sesiones consecutivas con tendencia negativa. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Los jugadores más costosos del fútbol colombiano, tras superar la mitad de la Liga: Neiser Villarreal y Marino Hinestroza pierden valor

Alejandro Rodríguez, portero del Deportivo Cali, es la única novedad en la lista de los 10 jugadores más valiosos del fútbol colombiano, en la reciente actualización de Transfermkt

Los jugadores más costosos del

El influencer Julián Pinilla regaló negocio a emprendedora que fue agredida en la calle

La agresión presentada el 29 de agosto generó rechazó e indignación en redes sociales por lo que el influencer decidió apoyarla

El influencer Julián Pinilla regaló

Marco Rubio acusó a Gustavo Petro de ser responsable de la descertificación de Colombia: “No ha sido un buen aliado”

El secretario de Estado de Estados Unidos también destacó las acciones de las Fuerzas Armadas de Colombia y la Policía Nacional

Marco Rubio acusó a Gustavo

Valeria fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: este plato preparado junto a Valentina Taguado la dejó fuera de la competencia

La salida de la comediante paisa dejó lágrimas entre los jurados, concursantes y televidentes, que no se mostraron sorprendidos por los errores que tenía su preparación

Valeria fue eliminada de ‘MasterChef

Fuerte siniestro en la vía al Urabá antioqueño, dejó tres muertos y más de 10 heridos

En la carretera entre Chigorodó y Mutatá se presentó un accidente de tránsito que involucró un bus que transportaba estudiantes del Sena y un camión de carga pesada

Fuerte siniestro en la vía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Dayro Moreno en el ojo

Dayro Moreno en el ojo del huracán tras las declaraciones de una supuesta hija en redes sociales: “Mi papá fue el primer hombre que me falló”

Karol G se convirtió en la primera colombiana en encabezar el festival Coachella, ya es oficial el cartel: “Nos vemos en el desierto”

Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores tras el nacimiento de su hijo Emiliano: “Pido perdón”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Deportes

Liverpool vs. Atlético de Madrid:

Liverpool vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en Colombia el partido estelar por la Champions League

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos

Hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la ‘Champions League’ con Bayern Múnich contra Chelsea

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá