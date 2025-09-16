Colombia

Dólar en Colombia baja de precio pese a la descertificación del país contra las drogas: así cerró el 16 de septiembre

La divisa norteamericana perdió más de $15 en la jornada y se empezó a alejar de la línea de los $3.900, según reportó la plataforma Set-FX

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El dólar en Colombia registró
El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.865,03 en la jornada del 16 de septiembre - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 16 de septiembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.882,05, lo que representó una caída de $15,52 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.897,57. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.494 millones en 2.310 transacciones, el nivel más alto desde el 22 de julio, con un precio de apertura de $3.905,00, un máximo de $3.907,00 y un mínimo de $3.865,03.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 1,45%, de manera que desde hace un año aún mantiene una bajada del 13,66%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Comparando este dato con el de fechas previas, puso fin a dos jornadas de racha negativa. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (13,8%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual en este contexto.

En la jornada del 16
En la jornada del 16 de septiembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio fue de $3.875,45, mientras que el de venta resultó de $3.976,36 - crédito Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Descertificación de Colombia

Dicho movimiento se registró hasta alcanzar mínimos de cuatro años en la sesión previa a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (FED). El mercado asigna una probabilidad de 99% a que el Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc, por su significado en inglés) reduzca su tasa de interés en 25 pb, para llevarla al rango 4,00%-4,25%. Así las cosas, las monedas de la región registraron una apreciación significativa. El índice MSCI de monedas latinoamericanas avanzó 1,6%.

En el ámbito local, el Gobierno de EE. UU. confirmó la descertificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas, noticia que estaba ampliamente descontada por el mercado. Además, se registró un flujo relevante de divisas durante la jornada que soportaron la apreciación del peso colombiano.

Perspectiva y escenarios para esta semana

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, hizo un análisis de la situación de la FED y remarcó que, en el plano internacional, el apetito por riesgo se mantiene vigente, reflejado en los rendimientos del oro, la plata y la renta variable que se sostienen en máximos históricos en un contexto de búsqueda de refugios alternativos al dólar, mientras la volatilidad permanece acotada.

Los mercados están pendientes a
Los mercados están pendientes a lo que diga el presidente de la FED, Jerome Powell - crédito Jonathan Ernst/Reuters

“Si la FED confirma un tono dovish incluso sin sorprender al mercado (–25 pb con señales de continuidad), el dólar podría extender su debilidad, se consolidaría bajo los $3.900 con extensión hacia $3.800, apoyados por menores rendimientos en treasuries y flujos hacia mercados emergentes”, precisó.

En cambio, según él, un mensaje más cauteloso/hawkish o proyecciones menos favorables podrían gatillar un rebote técnico del dólar y un alza de tasas. “Entonces, el dólar podría acercarse nuevamente a $4.000, en un entorno de mayor selectividad y toma de utilidades”, indicó.

Nivel clave para el dólar

Por su parte, el analista de mercados financieros Leonardo Trigos explicó cuál podría ser el nivel clave en el tandem entre el dólar a nivel global frente al dólar en Colombia para esta semana.

Leonardo Trigos, analista de mercados,
Leonardo Trigos, analista de mercados, dice que el dólar se ha visto influenciado por la operación de Crédito Público - crédito @LeonardoUPP76/X

Aseguró la forma en que el dólar en Colombia siguió al dólar a nivel global pareciera mostrar un descalce de aproximadamente $100, influenciado por la operación de crédito público. “El dólar global se ha alejado de su media en 98.6 desde el 3 de septiembre de 2025 a la espera de la decisión sobre tasas por parte de la FED. Esto en medio de un ciclo bajista del dólar global, posiblemente iniciado en 2022”, puntualizó.

Apuestas por los recortes en la tasa de interés

Anotó que, aunque parte del mercado incrementó sus apuestas por el número de recortes en el 2025 (no se ven razones aún para eso), empujando al dólar global a buscar la zona de los 95.8, podría tener su equivalente en el dólar en Colombia en el rango entre $3.830 a $3.850.

Para el experto, la clave nuevamente estará en la razón esgrimida para el recorte y “pistas” sobre la visión de la inflación y desempleo.

“Los operadores están evitando el dólar por la debilidad de la economía real en EE. UU. El desempleo aumentó a su máximo de cuatro años en agosto e igualó el valor de febrero de 2020, cuando despegaba la pandemia por COVID. Una tasa de desocupación en el rango 4,4% - 4,5% podría hacer cambiar el enfoque de la FED, puesto que la inflación bajaría debido a la contracción del consumo”, remarcó Leonardo Trigos.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaNoticiasDólar HoyPeso ColombianoDescertificación de ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Apareció Telmo, el perro antiexplosivos que sobrevivió al ataque del helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi

El pastor belga malinois fue entregado por un campesino tras presuntas órdenes de las disidencias, mientras la Policía Nacional realiza pruebas para confirmar si realmente se trata del canino perdido en el atentado

Apareció Telmo, el perro antiexplosivos

Las convocatorias de la selección Colombia dejarán mucho dinero: benefician a Atlético Nacional y otros equipos de la Liga BetPlay

El máximo ente del fútbol mundial anunció una nueva medida para ayudar a los clubes, de cara a la nueva fase eliminatoria al mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Las convocatorias de la selección

Madre de la niña asesinada a manos de su padrastro reveló nuevos detalles del caso: la atacó frente a otra menor

La madre de la víctima asegura que fue víctima de violencia intrafamiliar en repetidas ocasiones, aunque siguió conviviendo con el sujeto bajo el mismo techo

Madre de la niña asesinada

Yina Calderón le llamó la atención a Valentina Taguado: “Su esencia sigue ligada a ‘Impresentables’”

La influenciadora, reconocida por sus comentarios polémicos, dio su opinión recientemente sobre la travesía mediática de la locutora

Yina Calderón le llamó la

Declaración de renta en la Dian: esto es lo que se debe hacer para corregir los errores cometidos y evitar multas

Expertos recomiendan revisar cuidadosamente los datos y utilizar los canales oficiales para no tener complicaciones futuras

Declaración de renta en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón le llamó la

Yina Calderón le llamó la atención a Valentina Taguado: “Su esencia sigue ligada a ‘Impresentables’”

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Así es la banda sonora de EA Sports FC 26: una agrupación colombiana se sumó a las elegidas por Latinoamérica

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

Deportes

Las convocatorias de la selección

Las convocatorias de la selección Colombia dejarán mucho dinero: benefician a Atlético Nacional y otros equipos de la Liga BetPlay

Futbolista colombiano le aguó la fiesta al Benfica de Richard Ríos en la Champions League

Carlos Antonio Vélez reveló la posible razón de la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Jugadores intocables”

Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel