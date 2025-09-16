Dólar en Colombia baja de precio pese a la descertificación del país contra las drogas: así cerró el 16 de septiembre

El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.865,03 en la jornada del 16 de septiembre - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 16 de septiembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.882,05, lo que representó una caída de $15,52 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.897,57. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.494 millones en 2.310 transacciones, el nivel más alto desde el 22 de julio, con un precio de apertura de $3.905,00, un máximo de $3.907,00 y un mínimo de $3.865,03.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 1,45%, de manera que desde hace un año aún mantiene una bajada del 13,66%.

Comparando este dato con el de fechas previas, puso fin a dos jornadas de racha negativa. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (13,8%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual en este contexto.

En la jornada del 16 de septiembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio fue de $3.875,45, mientras que el de venta resultó de $3.976,36 - crédito Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Descertificación de Colombia

Dicho movimiento se registró hasta alcanzar mínimos de cuatro años en la sesión previa a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (FED). El mercado asigna una probabilidad de 99% a que el Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc, por su significado en inglés) reduzca su tasa de interés en 25 pb, para llevarla al rango 4,00%-4,25%. Así las cosas, las monedas de la región registraron una apreciación significativa. El índice MSCI de monedas latinoamericanas avanzó 1,6%.

En el ámbito local, el Gobierno de EE. UU. confirmó la descertificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas, noticia que estaba ampliamente descontada por el mercado. Además, se registró un flujo relevante de divisas durante la jornada que soportaron la apreciación del peso colombiano.

Perspectiva y escenarios para esta semana

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, hizo un análisis de la situación de la FED y remarcó que, en el plano internacional, el apetito por riesgo se mantiene vigente, reflejado en los rendimientos del oro, la plata y la renta variable que se sostienen en máximos históricos en un contexto de búsqueda de refugios alternativos al dólar, mientras la volatilidad permanece acotada.

Los mercados están pendientes a lo que diga el presidente de la FED, Jerome Powell - crédito Jonathan Ernst/Reuters

“Si la FED confirma un tono dovish incluso sin sorprender al mercado (–25 pb con señales de continuidad), el dólar podría extender su debilidad, se consolidaría bajo los $3.900 con extensión hacia $3.800, apoyados por menores rendimientos en treasuries y flujos hacia mercados emergentes”, precisó.

En cambio, según él, un mensaje más cauteloso/hawkish o proyecciones menos favorables podrían gatillar un rebote técnico del dólar y un alza de tasas. “Entonces, el dólar podría acercarse nuevamente a $4.000, en un entorno de mayor selectividad y toma de utilidades”, indicó.

Nivel clave para el dólar

Por su parte, el analista de mercados financieros Leonardo Trigos explicó cuál podría ser el nivel clave en el tandem entre el dólar a nivel global frente al dólar en Colombia para esta semana.

Leonardo Trigos, analista de mercados, dice que el dólar se ha visto influenciado por la operación de Crédito Público - crédito @LeonardoUPP76/X

Aseguró la forma en que el dólar en Colombia siguió al dólar a nivel global pareciera mostrar un descalce de aproximadamente $100, influenciado por la operación de crédito público. “El dólar global se ha alejado de su media en 98.6 desde el 3 de septiembre de 2025 a la espera de la decisión sobre tasas por parte de la FED. Esto en medio de un ciclo bajista del dólar global, posiblemente iniciado en 2022”, puntualizó.

Apuestas por los recortes en la tasa de interés

Anotó que, aunque parte del mercado incrementó sus apuestas por el número de recortes en el 2025 (no se ven razones aún para eso), empujando al dólar global a buscar la zona de los 95.8, podría tener su equivalente en el dólar en Colombia en el rango entre $3.830 a $3.850.

Para el experto, la clave nuevamente estará en la razón esgrimida para el recorte y “pistas” sobre la visión de la inflación y desempleo.

“Los operadores están evitando el dólar por la debilidad de la economía real en EE. UU. El desempleo aumentó a su máximo de cuatro años en agosto e igualó el valor de febrero de 2020, cuando despegaba la pandemia por COVID. Una tasa de desocupación en el rango 4,4% - 4,5% podría hacer cambiar el enfoque de la FED, puesto que la inflación bajaría debido a la contracción del consumo”, remarcó Leonardo Trigos.