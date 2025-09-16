Aumento del salario mínimo de 2026: trabajadores le ponen suspenso al alza y dicen que “es normal que existan diferencias”

En la actualidad, el salario mínimo es de $1.423.500 y lo devengan más de tres millones de trabajadores colombianos - crédito Canva

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Colombia desarrolló el 15 de septiembre una nueva sesión en la que, según declaraciones de Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), el tema del aumento del salario mínimo para 2026 aún no fue abordado.

Oyola afirmó a La FM: “No, todavía no. No hemos hablado del tema salarial”. Esta postura mantiene en suspenso las expectativas de los trabajadores sobre un posible ajuste en el salario mínimo, un asunto de alto impacto social y económico en el país.

Durante la reunión, la atención de la Comisión se centró en otros asuntos laborales de relevancia. De acuerdo con información del Ministerio del Trabajo, los participantes analizaron la ratificación de tres convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

Convenio 102 sobre seguridad social.

Convenio sobre trabajo marítimo.

Convenio 187 sobre seguridad y salud en el trabajo.

Estos instrumentos, orientados a fortalecer la protección social y las condiciones laborales, serán presentados próximamente ante el Congreso de la República para su posible aprobación legislativa.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Colombia se reunió el 15 de septiembre - crédito Ministerio del Trabajo

Además, se discutió el proyecto de decreto sobre negociación colectiva multinivel, que permanece a la espera de un concepto técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra antes de avanzar hacia una discusión más detallada en la subcomisión correspondiente.

Quiénes estuvieron en la sesión

La sesión contó con la participación de representantes de los principales actores del sector laboral colombiano. Por el Gobierno nacional, asistieron el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, junto a los viceministros Iván Daniel Jaramillo y Sandra Muñoz. También estuvieron presentes delegados de los ministerios de Hacienda y Agricultura, así como del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Mientras que el sector empleador estuvo representado por gremios como Andi, Fenalco, Asobancaria, Acopi y SAC, mientras que las organizaciones sindicales incluyeron a la CUT, CGT, CTC, CDP y CPC. Esta amplia participación evidencia el carácter tripartito de la Comisión, en consonancia con los principios de la OIT.

Percy Oyola es el presidente de la Confederación General del Trabajo - crédito Sergio Acero/Colprensa

Cómo está el ambiente para la concertación del aumento del salario mínimo

El ambiente de la mesa de negociación fue descrito por Oyola como propio del tripartismo, donde la búsqueda de consensos convive con las diferencias naturales entre empleadores, trabajadores y Gobierno.

“Es un ambiente propio del tripartismo, donde, si bien es cierto se busca el consenso, es normal que existan diferencias entre lo que percibe el sector empleador, lo que pensamos nosotros como trabajadores y también lo que el Gobierno tiene previsto dentro de su plan de gobierno”, explicó el dirigente sindical al medio.

Espacio para análisis y posiciones

Por su parte, el secretario técnico de la Comisión, Yomar Benítez, resaltó el clima constructivo de la jornada y la apertura para que todos los sectores expusieran sus análisis y posiciones.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales avaló la presentación al Congreso de los Convenios 102, 2006 y 187 de la OIT para su ratificación - crédito @mintrabajocol/X

La importancia del tripartismo y la intervención de la OIT fueron resaltadas tanto por los representantes sindicales como por las autoridades del Gobierno. El presidente de la CGT, Percy Oyola, enfatizó que la esencia del tripartismo radica en la OIT y que la ratificación de los convenios internacionales requiere la participación activa de empleadores, trabajadores y Gobierno.

Alcance de los convenios

En la misma línea, el ministro Antonio Sanguino afirmó que “es importante darle alcance a estos convenios que van en pro de los mínimos de protección social y con las Reformas Laboral y Pensional, nos deja un marco para avanzar en las iniciativas legislativas o de decretos reglamentarios según sean las circunstancias”, según.

En los próximos días, la Comisión prevé llevar los convenios internacionales a la agenda legislativa, tras haber recibido los insumos técnicos y las posturas de los distintos sectores, en un proceso que continuará marcando la pauta del diálogo social en Colombia.