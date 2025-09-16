‘Asesinos’: adulta mayor en Barranquilla reclama en dispensario de Cafam por la no entrega de medicamentos

La mujer de la tercera edad es apoyada por otros usuarios que se encuentran en el lugar - Crédito @colombiaoscura / X

En la mañana de hoy circula en redes sociales un video en el que se observa a una adulta mayor exaltada gritando ‘asesinos’ en un dispensario de Cafam.

Según la información que acompaña el video posteado en la cuenta de X @colombiaoscura, el hecho se habría presentado en Barranquilla ante la negativa del dispensario para entregar medicamentos a la anciana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la publicación también se afirma que esta farmacia es la responsable de brindar los servicios a Famisanar y Nueva EPS.

La primera entidad, Famisanar, respondió en los comentarios del post con el fin de conocer más acerca de la situación.