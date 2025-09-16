Colombia

Alcaldes Eder y Gutiérrez destacados por EE. UU. tras descertificación a Colombia en lucha antidrogas

El Departamento de Estado valoró la labor de autoridades locales en seguridad, en contraste con críticas al Gobierno Petro

Por Mauricio Villamil

Alejandro Eder y Fico Gutiérrez
Alejandro Eder y Fico Gutiérrez hablaron tras reunión con alto funcionario del gobierno Trump - crédito @FicoGutierrez/X

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la descertificación a Colombia en materia de lucha contra las drogas, decisión que estuvo acompañada de duras observaciones hacia el Gobierno nacional, pero también de un reconocimiento inusual a las autoridades municipales.

La comunicación oficial, divulgada en Washington, resaltó la labor de alcaldes y funcionarios locales en el manejo de la seguridad, subrayando su capacidad para enfrentar estructuras criminales en medio de la crisis.

En el documento se dejó constancia de que “las instituciones de seguridad de Colombia y las autoridades municipales continúan mostrando habilidad y valentía al enfrentar a los grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno”, según citó la revista Semana.

La referencia a los mandatarios locales se destacó por su carácter excepcional, ya que pocas veces en este tipo de informes se hace mención expresa a funcionarios regionales.

Cultivos de hoja de coca
Cultivos de hoja de coca cubren las laderas del Cañón del Micay, Colombia, 4 de agosto, 2025. REUTERS/Luisa González

La descertificación se sustentó en que “el cultivo de coca y la producción de cocaína han aumentado hasta alcanzar niveles récord bajo el presidente Gustavo Petro”, como señaló el documento. No obstante, en paralelo, Washington optó por otorgar un waiver, figura que permite mantener cooperación con el país pese a los señalamientos.

Este contraste entre las críticas al Ejecutivo central y el respaldo a autoridades locales cobró mayor relevancia porque días antes dos alcaldes colombianos habían viajado a Estados Unidos para sostener reuniones de alto nivel. Se trató de Federico Gutiérrez, mandatario de Medellín, y Alejandro Eder, alcalde de Cali, quienes llevaron a cabo una agenda diplomática pese a las objeciones del presidente Petro.

En Washington, los alcaldes sostuvieron encuentros con congresistas y funcionarios de la administración Trump. Uno de los más destacados fue con Christopher Landau, subsecretario de Estado. Tras la reunión, Eder publicó en su cuenta de X: “Gran encuentro con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un socio estratégico para nuestra región en materia de seguridad, comercio e inversión social desde hace décadas. Para Cali es fundamental seguir fortaleciendo esta relación, en especial hoy que nos quieren devolver a épocas del narcoterrorismo”.

Alejandro Eder y Fico Gutiérrez
Alejandro Eder y Fico Gutiérrez hablaron tras reunión con alto funcionario del gobierno Trump - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Cali agregó en la misma red social: “Esperamos profundizar apoyos en materia de seguridad ciudadana, antiterrorismo y la atracción de nuevas inversiones que generen empleo para nuestra gente. Aquí estamos trabajando con mucho amor por Cali y por Colombia”.

Por su parte, Federico Gutiérrez también destacó el encuentro con Landau y escribió: “Muy importante encuentro con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Trabajando con mucho amor por Medellín y por Colombia”.

Además de estas reuniones, los mandatarios locales fueron recibidos por la congresista republicana María Elvira Salazar, influyente en temas relacionados con América Latina. La congresista compartió imágenes del encuentro, en el que se abordaron aspectos de seguridad y cooperación internacional.

El viaje de Gutiérrez y Eder se produjo en medio de una controversia nacional. El presidente Petro había señalado que los alcaldes necesitaban autorización para salir del país en visitas oficiales. “Sí se exige permiso al funcionario público para salir del país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”, afirmó el mandatario en su momento. Sus declaraciones generaron respuestas en contra, especialmente por parte de sectores que defendieron la autonomía territorial establecida en la Constitución de 1991.

La decisión del Departamento de Estado, que incluyó reconocimiento directo a los gobiernos locales, mostró que el trabajo diplomático adelantado por los alcaldes de Cali y Medellín tuvo repercusión en Washington. La mención en el comunicado fue interpretada como un respaldo al esfuerzo de las autoridades municipales frente a los desafíos de seguridad que afrontan las ciudades colombianas.

La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos supone un golpe diplomático para el país, aunque con matices. Mientras se cuestiona el manejo del Ejecutivo en el ámbito nacional, se reconoce el papel de las instituciones regionales en mantener la confrontación contra organizaciones criminales.

