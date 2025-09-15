Euro a peso colombiano hoy 15 de septiembre; precio de apertura

La moneda inicia la semana sujeta a una serie de presiones económicas en la eurozona. (EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS)

Tras la apertura de mercados el euro se paga en el comienzo del lunes 15 de septiembre a 4.581,85 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,02% con respecto a los 4.535,70 pesos de la jornada previa, informó Dow Jones.

En Europa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha intervenido en múltiples ocasiones, acompañada por otros miembros como Muller, Cipollone, Escriva, de Guindos y Nagel, reflejando una intensa actividad institucional.

De acuerdo con el reporte de ATFX Latam, entre los hechos que pueden impactar a la divisa destaca el índice ZEW de sentimiento económico alemán que cayó a 26.3, mientras que las condiciones actuales se deterioraron a -74.

Por otro lado, la producción industrial de la región creció 0.3% mensual y 1.7% interanual, mientras que los costos laborales aumentaron 3.4%. El índice de precios al consumidor (IPC) final de la Eurozona se mantuvo en 2.1% interanual y 0.2% mensual, con una inflación subyacente de 2.3 por ciento.

Cómo inicia el euro la semana en Colombia

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

En la última semana, el euro acumula una bajada 0,67% aunque, por el contrario, desde hace un año acumula aún un incremento del 0,49%.

Respecto de fechas previas, con este dato frena la racha negativa que marcaba en las tres jornadas anteriores.

La volatilidad de la última semana presenta un comportamiento inferior a la que reflejan las cifras del último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo normal en las últimas fechas.

Así fue el comportamiento del tipo de cambio euro-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Por otro lado, las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.