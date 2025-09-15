Santander: estos son los cortes de la luz este lunes 15 de septiembre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes al servicio eléctrico que realizará este lunes 15 de septiembre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Campo Alegre, Brisas de Nuevo Amanecer, Santa Barbara, Bellavista, Cabecera Del Llano, El Centro, La Loma, Granjas De Campo Alegre, Corregimiento Villas De Palo Negro, Veredas Betania, Llanadas, El Salado, San Cayetano, El Progreso, San Nicolás Bajo, La Aguada, El Santero, La Esmeralda, Puyana, El Oso, Palonegro y Aguirre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Monte Mayor y La Floresta en algunos sectores de las calles 62,63,64 y 65 con carreras 44,45,46,47,48 y 49.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio La Flora Parque Residencial, Barrios Los Cedros, Pan De Azúcar, Terrazas, Parque La Flora y algunos sectores de la vereda 10 de Mayo Santa Barbara y Zona Escarpa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de Villa Lucy y de la Verada el Bejuco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Faltriquera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio Pueblito Viejo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos Sectores del Barrio San Martin.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Montecillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de los Barrios Bellavista, Diamantes, La Jaboncilla y Manuela Beltran sobre la Calle 20 entre las Carrera 10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Faltriquera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento de Villa de Torcoroma y de la Vereda el Bejuco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio la Concordia en el sector de la Carrera 17c # 55.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Centro poblado Yarima en la Carrera 9 entre las calles 10 y 8A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto residencial los Cedritos, barrio La Ronda y algunos sectores de Veredas Casiano y La Cidra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San Jose Obrero en el sector de la Carrera 40 # 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrios Gaitan, Las ferias y Buenos Aires entre la calle 7 y 8A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Ricaute en el sector de la Carrera 17 # 56.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Bellavista el sector de la entre la Calle 25 y 26 con Carrera 46.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento de Villa de Torcoroma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Granadillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de los Barrios Antonia Santos, Diamantes y Manuela Beltran sobre la Carrera 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Carretero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Arco de Peña Blanca y El Limon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Helechales y Aguablanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Urbanización Villa Marcela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas La Parroquia y La Cabaea.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cantabria, Santa Rosa y Rayitos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio Antonia Santos entre las calles 15 y 16 con calle 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Carretero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Campo Alegre, Brisas de Nuevo Amanecer, Santa Barbara, Bellavista, Cabecera Del Llano, El Centro, La Loma, Granjas De Campo Alegre, Corregimiento Villas De Palo Negro, Veredas Betania, Llanadas, El Salado, San Cayetano, El Progreso, San Nicolás Bajo, La Aguada, El Santero, La Esmeralda, Puyana, El Oso, Palonegro y Aguirre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Viento, Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda CA O Indiio y Algunos Sectores de las Veredas Colorado, Danto Alto y Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio Portal de Santa Maria en el sector de la Calle 7 y 7c.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas La India y Brasil.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Villa de Leyva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Espuma Baja y del Centro Poblado el Bambu.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda La Moneda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Campo Capote y Alto Parra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio la Concordia en el sector de la Carrera 17 # 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Cuchilla, Ciaga y Tanque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Marcela y Tablanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Morros y Alto de la Cruz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Pantanos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Veredas Colmenas, Santa Barbara y Algunos Sectores de las Veredas La Mesa, Buenavista, Clavellinas y Siberia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Gallegos y Montecristo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas La Llanita, Llano Grande y Guayabal Nauno.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas El Placer y Arbol Solo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Vereda Piedra Abajo y Algunos Sectores de las Veredas Llano Grande y Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda la Mata Alta y Algunos Sectores de las Veredas Mensuly, Alsacia y La Mata Baja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Quitasol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Agua Fria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Vereda Mata de Cacao y Algunos Sectores de las Veredas La Putana, Barro Amarillo y Cantarranas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Concepción.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Bombona y Centro Apure.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Guacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento El Llanito, Veredas Sogamoso, Llanito Bajo, La Arenosa y Llanito Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.