Resultados del Sinuano Dia y Noche lunes 15 de septiembre de 2025: números ganadores del premio mayor

Como todos los días, estas tradicionales loterías colombianas difundieron las combinaciones ganadoras del ambos sorteos del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Sinuano Noche da a conocer el resultado de su más reciente sorteo. (Infobae)

Sinuano Día y Noche publicaron los números ganadores de sus sorteos llevados a cabo este lunes 15 de septiembre de 2025.

Esta popular lotería colombiana ofrece multiplicar su apuesta hasta 4 mil 500 veces como parte de su premio mayor. Revise aquí si resultó ser el ganador de hoy.

Resultados de ambos sorteos del lunes 15 de septiembre de 2025

Estos son los resultados ganadores de ambos sorteos de este 15 de septiembre de 2025. (Infobae)

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha del sorteo: lunes 15 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: 13.071
  • Número ganador: 3 4 5 1.
  • Quinta: 5

Resultados del Sinuano Noche

  • Fecha del sorteo: lunes 15 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: 13.071
  • Número ganador: 1 5 2 5.
  • Quinta: 3

A qué hora se juega el Sinuano

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día:

  • El primero, Sinuano Día, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas;
  • El segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas.

Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

(Infografía / Infobae México)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Después de ganar que no se te dificulte cobrar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.
  • Para validar el boleto, debes:
  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.
  • Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.
  • Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.
  • Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

