Colombia

Reforma Pensional del Gobierno Petro suma una nueva traba por solicitud que hizo la Cámara de Representantes a la Corte

La revisión de las actas resulta fundamental para determinar si la corporación acató la instrucción de corregir el último debate, proceso que incidirá en el rumbo de la nueva ley

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
La Reforma Pensional tenía que
La Reforma Pensional tenía que haber entrado en vigor el 1 de julio de 2025 - crédito Colprensa

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, pidió a la Corte Constitucional una extensión de plazo para entregar las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio, en las que, según señalamientos, se corrigió el trámite de la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como Reforma Pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

El motivo expuesto fue el alto volumen de información requerida. La solicitud fue reiterada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, el documento dirigido a la secretaria general del tribunal, Andrea Romero López, el congresista indicó: “Solicito una prórroga debido a la cantidad de información pendiente de revisar”. La revisión de las actas resulta fundamental para determinar si la Cámara acató la instrucción de corregir el último debate, proceso que incidirá en el rumbo de la nueva ley.

Julián López, presidente de la
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, adujo exceso de información - crédito Cámara de Representantes

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Reforma PensionalPensionesGustavo PetroCorte ConstitucionalCámara de RepresentantesColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Netflix Colombia: Estas son las

Tribunal Superior de Bogotá dio luz verde a interceptaciones en caso contra Andrés Julián Rendón que pueden destapar caso de corrupción

En una resolución clave, el alto tribunal avaló las medidas que se tomaron en la investigación contra el gobernador de Antioquia, concluyendo que eran necesarias para avanzar en las pesquisas que adelanta la Fiscalía

Tribunal Superior de Bogotá dio

Policía capturó a tres hombres que comercializaban armas de fuego ilegales en Bogotá

La detención de los delincuentes fue resultado de una investigación que inició con una denuncia ciudadana en el CAI de un barrio de la ciudad

Policía capturó a tres hombres

Maduro estalló contra expresidentes colombianos por la presencia de bases militares de EE. UU.: “Oligarquía corrupta, vendida, apátrida”

Durante su intervención televisada, el dictador venezolano señaló que las bases militares estadounidenses en Colombia provocaron un aumento en la producción de droga, y cuestionó la efectividad de este modelo

Maduro estalló contra expresidentes colombianos

Gustavo Petro calificó como una “medida homofóbica” fallo que suspendió provisionalmente a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

El presidente de la República, con un mensaje en sus redes sociales, rechazó la determinación del alto tribunal, en relación con la designación de este funcionario en una de las carteras más cuestionadas del Gobierno nacional

Gustavo Petro calificó como una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Netflix Colombia: Estas son las

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Deportes

Javier Gandolfi no sería más

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía