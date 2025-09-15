Reforma Pensional del Gobierno Petro suma una nueva traba por solicitud que hizo la Cámara de Representantes a la Corte

La Reforma Pensional tenía que haber entrado en vigor el 1 de julio de 2025 - crédito Colprensa

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, pidió a la Corte Constitucional una extensión de plazo para entregar las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio, en las que, según señalamientos, se corrigió el trámite de la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como Reforma Pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

El motivo expuesto fue el alto volumen de información requerida. La solicitud fue reiterada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

Al respecto, el documento dirigido a la secretaria general del tribunal, Andrea Romero López, el congresista indicó: “Solicito una prórroga debido a la cantidad de información pendiente de revisar”. La revisión de las actas resulta fundamental para determinar si la Cámara acató la instrucción de corregir el último debate, proceso que incidirá en el rumbo de la nueva ley.

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes

