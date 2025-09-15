Protesta de conductores en Bogotá este martes 16 de septiembre: estos serán los puntos de las concentraciones

Protesta de conductores el martes 16 de septiembre de 2025 - crédito (AP Foto/Fernando Vergara)

Conductores de diferentes gremios confirmaron un paro de transporte en Bogotá para el 16 de septiembre, al que se sumarán diversas organizaciones del sector.

La movilización surge en respuesta a la falta de diálogo con la Alcaldía sobre los problemas que enfrenta la comunidad transportadora en la capital.

El concejal Julián Forero, uno de los principales organizadores y firmante de la convocatoria, manifestó que se remitió una petición oficial a la administración de Carlos Fernando Galán tras el primer gran encuentro entre conductores y motociclistas.

El pedido exigía la apertura de una mesa de negociación para tratar temas como la inseguridad, la infraestructura vial y la movilidad en la ciudad. Pero la Alcaldía no atendió la solicitud dentro del plazo planteado, lo que motivó la movilización.

El punto principal de concentración será la Biblioteca Virgilio Barco a partir de las 7:30 de la mañana. Además, se prevé que la manifestación se extienda a los principales corredores viales de Bogotá, lo que podría dificultar el tránsito en diversos sectores.

Las autoridades y los organizadores recomendaron a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y considerar rutas alternas.