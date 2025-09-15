Colombia

Protesta de conductores en Bogotá este martes 16 de septiembre: estos serán los puntos de las concentraciones

Entre los motivos señalados para la protesta figuran los constantes trancones, la falta de planes de contingencia para Transmilenio, la deficiente planeación de obras y las críticas a la gestión del tráfico

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Protesta de conductores el martes
Protesta de conductores el martes 16 de septiembre de 2025 - crédito (AP Foto/Fernando Vergara)

Conductores de diferentes gremios confirmaron un paro de transporte en Bogotá para el 16 de septiembre, al que se sumarán diversas organizaciones del sector.

La movilización surge en respuesta a la falta de diálogo con la Alcaldía sobre los problemas que enfrenta la comunidad transportadora en la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El concejal Julián Forero, uno de los principales organizadores y firmante de la convocatoria, manifestó que se remitió una petición oficial a la administración de Carlos Fernando Galán tras el primer gran encuentro entre conductores y motociclistas.

El pedido exigía la apertura de una mesa de negociación para tratar temas como la inseguridad, la infraestructura vial y la movilidad en la ciudad. Pero la Alcaldía no atendió la solicitud dentro del plazo planteado, lo que motivó la movilización.

El punto principal de concentración será la Biblioteca Virgilio Barco a partir de las 7:30 de la mañana. Además, se prevé que la manifestación se extienda a los principales corredores viales de Bogotá, lo que podría dificultar el tránsito en diversos sectores.

Las autoridades y los organizadores recomendaron a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y considerar rutas alternas.

Temas Relacionados

Protestas en BogotáProtestas de conductores en BogotáProtestas 16 de septiembreProtestas de conductoresColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

El cantante colombiano invitó a sus fans a compartir café y canciones en un establecimiento público y sin costo, pero una multitud llenó el local y los alrededores

Así fue el ‘coffee party’

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Pásig City, de Filipinas, es la sede escogida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado para realizar por primera vez en la historia una Copa del Mundo de Futsal Femenino

Estos serán los rivales de

Explosión en un bar de Madrid deja a un colombiano fallecido, confirma el Consulado

El pasado sábado 13 de septiembre se registró la explosión de un bar en Puente de Vallecas, dejando varias viviendas afectadas y una víctima mortal

Explosión en un bar de

Carolina Corcho pidió retirar una pancarta en la que se sugiere que renunció a la consulta del Pacto Histórico: “Hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio”

La precandidata presidencial rechazó la difusión de mensajes que insinúan su retiro de la consulta interna, e instó a sus competidores a actuar con honestidad y respeto durante la campaña

Carolina Corcho pidió retirar una

Cayó en Pereira capo colombiano pedido en extradición por España: lideraba banda de tráfico de drogas en la ciudad de Toledo

La captura de Jaime de Jesús Cortés Vergara, señalado por las autoridades españolas como miembro de una red de narcotráfico internacional, se da después de que el país europeo emitiera una circular roja de Interpol

Cayó en Pereira capo colombiano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo que es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Así fue el ‘coffee party’

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Desde Bogotá Fito Páez les dio tremendo anuncio a sus seguidores: “No se lo pierdan”

Emprendedoras colombianas denunciaron robo en la feria Eva: estos son los detalles del asalto

Natti Natasha reveló qué lleva en su maleta para el segundo parto tras las dificultades con su primer hijo: “No había nada ni nadie que me pudiera ayudar”

Deportes

Estos serán los rivales de

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”

Se acabó el reinado de Camila Osorio en el tenis femenino en Colombia: ella es Emiliana Arango, la nueva número uno

Así sería el nuevo formato de torneo propuesto por Dimayor para la Liga BetPlay en 2026: adiós a los cuadrangulares

Así quedó la tabla del descenso luego de la victoria del Deportivo Cali ante Deportivo Pasto: no está salvado matemáticamente