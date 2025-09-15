Colombia

Policía desarticuló organización que robó más de 2.100 millones de pesos: estafaron a más de mil clientes

Uno de los capturados, empleado de una entidad financiera, accedía de manera ilegal a bases de datos sensibles y extraía información confidencial, con la que estafaron a más de mil clientes

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
Las autoridades ejecutaron tres órdenes
Las autoridades ejecutaron tres órdenes de captura y realizaron dos allanamientos en los que incautaron 15 teléfonos móviles, 96 tarjetas SIM y una libreta con registros manuscritos de datos personales de las víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más de 2.400 fraudes bancarios, un impacto económico que supera los 2.126 millones de pesos y la implicación directa de un empleado bancario son los elementos que marcan la reciente desarticulación de una red cibercriminal que operaba desde Medellín y Barranquilla.

Luego de una investigación de diez meses, la Policía Nacional de Colombia logró capturar a tres personas y desmantelar una organización que, mediante sofisticadas técnicas de vishing y phishing, vulneró la seguridad de entidades financieras y afectó a más de 1.100 víctimas en distintas regiones del país.

La operación, denominada “Resident”, fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) con el apoyo del Centro Cibernético Policial. Durante el despliegue, las autoridades ejecutaron tres órdenes de captura y realizaron dos allanamientos en los que incautaron 15 teléfonos móviles, 96 tarjetas SIM y una libreta con registros manuscritos de datos personales de las víctimas.

Estos elementos evidencian la capacidad operativa de la red, que mantenía un sistema de seguimiento y control interno para ejecutar fraudes en cadena.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El esquema delictivo se caracterizaba por su alto nivel de especialización.

Uno de los capturados, empleado de una entidad financiera, accedía de manera ilegal a bases de datos sensibles y extraía información confidencial.

Esta información era procesada en un call center clandestino, donde otros miembros del grupo analizaban los perfiles, seleccionaban objetivos y realizaban llamadas fraudulentas para obtener claves, números de cuenta y otros datos críticos. El uso de múltiples líneas telefónicas, facilitado por la cantidad de tarjetas SIM y celulares incautados, permitía a la organización suplantar entidades bancarias y contactar a las víctimas bajo la apariencia de funcionarios legítimos.

El esquema delictivo se caracterizaba
El esquema delictivo se caracterizaba por su alto nivel de especialización. Uno de los capturados, empleado de una entidad financiera, accedía de manera ilegal a bases de datos sensibles y extraía información confidencial - crédito Infobae

El impacto de la operación se refleja tanto en el número de afectados como en el monto económico del fraude. Las autoridades estiman que al menos 1.100 personas resultaron perjudicadas, muchas de las cuales perdieron sus ahorros o enfrentan procesos para recuperar fondos. En varios casos, los delincuentes lograron acceder a cuentas bancarias y realizar transferencias no autorizadas en cuestión de minutos, mientras que otras víctimas aún desconocen que sus datos fueron comprometidos.

Entre los elementos incautados durante los allanamientos destacan las 96 tarjetas SIM y los 15 teléfonos móviles, que permitían a la red operar múltiples líneas de manera simultánea y dificultar la detección de sus actividades. La libreta con datos personales de las víctimas revela un sistema detallado de registro y seguimiento, lo que refuerza la percepción de que la organización funcionaba con una lógica empresarial, con roles definidos y protocolos internos para evitar ser descubiertos.

Los tres capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de fraude bancario, acceso abusivo a sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes, y concierto para delinquir. La investigación, basada en análisis forenses, rastreo de direcciones IP, interceptaciones legales y testimonios de víctimas, permitió a las autoridades identificar la estructura y el funcionamiento interno de la red. Un investigador que participó en el caso describió a la organización como una estructura con recursos y conocimiento técnico, lejos de ser una banda improvisada.

Entre los elementos incautados durante
Entre los elementos incautados durante los allanamientos destacan las 96 tarjetas SIM y los 15 teléfonos móviles, que permitían a la red operar múltiples líneas de manera simultánea y dificultar la detección de sus actividades - crédito Senado de la República

La operación “Resident” se suma a una tendencia creciente de cibercrimen en Colombia. Según cifras del Centro Cibernético Policial, en lo que va del año se han reportado más de 20.000 denuncias por delitos informáticos, con un aumento sostenido en casos de suplantación de identidad, extorsión digital y acceso no autorizado a sistemas. En agosto, las autoridades capturaron en Barranquilla a tres presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Triple 8”, señalada de bloquear cajeros automáticos y reemplazar tarjetas bancarias para obtener claves de usuarios, lo que evidencia la diversificación y sofisticación de las modalidades delictivas en la región.

Según cifras del Centro Cibernético
Según cifras del Centro Cibernético Policial, en lo que va del año se han reportado más de 20.000 denuncias por delitos informáticos, con un aumento sostenido en casos de suplantación de identidad, extorsión digital y acceso no autorizado a sistemas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El uso de empleados internos para vulnerar la seguridad de las entidades financieras representa un desafío adicional para la banca, que, pese a reforzar sus protocolos de ciberseguridad, aún enfrenta brechas en la protección de datos. Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para no entregar información confidencial por medios no verificados y a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales, como la línea 123 o la Línea Contra el Crimen.

La reciente desarticulación de esta red cibercriminal demuestra que las amenazas a la seguridad financiera pueden originarse tanto fuera como dentro de las propias instituciones.

Temas Relacionados

Fraude bancarioCibercrimen en ColombiaPolicía Nacional de ColombiaMedellínBarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Vicky Dávila cuestionó al precandidato Abelardo de la Espriella: “Decidió trabajar para bandidos y enriquecerse”

Vicky Dávila aseguró que no comparte la visión que tiene Abelardo de la Espriella de que el derecho carece de vínculo con la ética

Vicky Dávila cuestionó al precandidato

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Luis Díaz y Richard Ríos serán los primeros colombianos en entrar en acción en la competencia de clubes más importantes del planeta

Hora y dónde ver los

Fiscalía delegada ante la Corte Suprema asumió investigación sobre presunto tráfico de influencias que involucra al ministro Pedro Sánchez

La actuación judicial surge tras la revelación de conversaciones de Whatsapp donde el ministro Sánchez y el general Zapateiro discutirían supuestos acuerdos para firmar un contrato con Indumil

Fiscalía delegada ante la Corte

Bad Bunny anuncia último concierto exclusivo en Puerto Rico y lo transmitirá en vivo: así podrá verlo

El cantante puertorriqueño anunció una función adicional llamada ‘Una más’ en el Coliseo de San Juan, y prometió que será una noche inolvidable antes de iniciar su gira internacional

Bad Bunny anuncia último concierto

Embargan vehículos y comercios por red de certificados falsos en Boyacá

La investigación permitió identificar a los presuntos responsables y asegurar bienes utilizados para actividades ilícitas en dos municipios

Embargan vehículos y comercios por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

La hospitalización de Jessica Cediel

La hospitalización de Jessica Cediel sorprende a sus seguidores y desata una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explica por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Desde Bogotá Fito Páez les dio tremendo anuncio a sus seguidores: “No se lo pierdan”

Deportes

Futbolista colombiano fue demandado en

Futbolista colombiano fue demandado en la Fiscalía porque habría filtrado fotos íntimas de una mujer

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”

Se acabó el reinado de Camila Osorio en el tenis femenino en Colombia: ella es Emiliana Arango, la nueva número uno