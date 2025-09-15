Colombia

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Por Infobae Noticias

Guardar
Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Colombia

1. Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en una mega pelea por la corona unificada de peso súper mediano del boxeo en vivo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

2. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

3. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

4. Las muertas

Basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona el escalofriante caso de 'Las Poquianchis', 'Las muertas' narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

5. Beauty in Black

El destino de una stripper da un vuelco cuando se cruza con una rica familia disfuncional que maneja un emporio de cosmética y un retorcido negocio de tráfico de personas.

6. La nobleza de las flores (薫る花は凛と咲く)

Cuando el imponente Rintaro conoce a la abierta y curiosa Kaoruko, surge entre ellos una inesperada amistad. Pero hay un problema: sus institutos se odian a muerte.

7. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

8. Dos tumbas

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a una apacible localidad costera, una abuela lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta.

9. Maledictions

10. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriescolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Benedetti salió en defensa de Juan Carlos Florián, cuyo nombramiento fue suspendido provisionalmente por el Tribunal de Cundinamarca: esto dijo

El ministro del Interior, en nombre del Gobierno del presidente Gustavo Petro, indicó que un reciente nombramiento en el gabinete del jefe de Estado habilitaría la presencia del cuestionado funcionario, que según la demanda admitida estaría violando la Ley de Cuotas

Benedetti salió en defensa de

Reforma Pensional del Gobierno Petro suma una nueva traba por solicitud que hizo la Cámara de Representantes a la Corte

La revisión de las actas resulta fundamental para determinar si la corporación acató la instrucción de corregir el último debate, proceso que incidirá en el rumbo de la nueva ley

Reforma Pensional del Gobierno Petro

Así cayó estafador que sedujo a más de 40 víctimas por Grindr: se hacía pasar por gay para drogarlos y robarlos

Un ciudadano venezolano fue arrestado en Bogotá por encabezar una organización que utilizaba perfiles falsos en una aplicación de citas para robar a turistas extranjeros, logrando sustraer hasta $500 millones en un mes

Así cayó estafador que sedujo

Engativá, Kennedy y Bosa concentran el mayor número de fraudes de agua en Bogotá: más de $4.995 millones fueron recuperados

Un establecimiento fue intervenido por comercializar agua extraída ilegalmente, lo que derivó en la captura del propietario y la recuperación de miles de metros cúbicos del recurso vital

Engativá, Kennedy y Bosa concentran

Tiquetes aéreos en Colombia podrían bajar de precio dentro de muy poco: esto es lo que tendría que suceder

Una iniciativa del Centro Democrático busca impulsar la competitividad del sector turístico y generar empleo en medio de una alta inflación y altos costos para los viajeros

Tiquetes aéreos en Colombia podrían
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anunció el último

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Polémica por alinear cuatro extranjeros

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía