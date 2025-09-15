Gustavo Petro pidió que Ecopetrol no invierta más en EE. UU. y recibió una ola de críticas: “No satisfacen sus caprichos”

Hasta ahora, Ecopetrol es la estatal más rentable de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Una nueva publicación en redes sociales del presidente Gustavo Petro reavivó el debate sobre el fracking en Colombia, técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo de yacimientos no convencionales, que implica perforar la roca a gran profundidad e inyectar agua, arena y químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar los hidrocarburos.

Estos, luego de que el especialista en energía Sergio Cabrales, y profesor de la Universidad de los Andes se refirió al impacto que podría tener la caída en el precio del petróleo, tras los pronósticos presentados por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, que publicó La República. Según este organismo, el precio del barril de Brent, de referencia para Colombia, descendería de USD68 por barril en agosto de 2025 a un promedio de USD59 en el último trimestre del año, y cerca de USD50 a comienzos de 2026. Para 2026, se estima un precio medio de USD51 por barril.

Por supuesto, la situación tiene consecuencias directas sobre las finanzas públicas y las utilidades de Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país. Cada reducción de USD1 en el precio del crudo puede traducirse en una disminución de cerca de $400.000 millones anuales en ingresos fiscales, lo que afectaría los recursos provenientes de impuestos, regalías y dividendos de Ecopetrol.

Cabrales señaló que, con los precios proyectados y manteniéndose la estructura de costos actual, Ecopetrol podría cubrir sus gastos de producción, pero disminuirían significativamente las utilidades.

Lo que requiere Ecopetrol

El experto dijo al medio que “Ecopetrol requiere un precio superior a US$50 por barril para generar utilidades, con una intensidad de carbono estimada en 34 kg CO₂/boe (dióxido de carbono por barril de petróleo equivalente). Su punto de equilibrio económico (breakeven), definido como el precio de venta del crudo a partir del cual la utilidad neta es cercana a cero, se ubica alrededor de US$50 por barril”.

Además, destacó también que la rentabilidad del fracking en países como Argentina y Estados Unidos es mayor. Explicó que esta diferencia responde al empleo de tecnologías avanzadas, regulaciones ambientales más estrictas y operaciones integradas.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, por medio de X, aseguró que todo lo expuesto Cabrales es razonable, menos la solución, ya que Ecopetrol deja de ser rentable si baja el precio internacional del petróleo a menos de USD50 el barril.

“Efectivamente Colombia, al ofertar, solo petróleo pesado sale del mercado, los árabes monopolizarán más la extracción de petróleos livianos, desplazando a Colombia y Venezuela del mercado. Son pocos los petróleos livianos que salen de Colombia”, escribió el mandatario.

Inversiones a corto plazo

Según él, es la primera fase de la transición energética no planificada globalmente, por lo que “nosotros somos los primeros en perder”. Puntualizó que las inversiones en petróleo ya son de corto plazo y especulativas, porque en largo plazo el mundo no demandará petróleo ni carbón.

Asimismo, dejó claro que, por eso, “el fracking no es ninguna solución, pues solo saca más petróleo pesado que el mercado va a rechazar por su precio”. Pero en cambio, se entrega mucha agua valiosa en su estado líquido, que la crisis climática disminuirá aún más, solo para sacar petróleo desvalorizado que se desvalorizará cada vez más.

Campo de Ecopetrol en Texas

Insistió el mandatario en que lo mejor es la inversión pública y privada en energías limpias. Entonces, “Ecopetrol debería vender su campo en Texas para invertir en energías limpias en Colombia”. Enfatizó en que “hay que desligar el precio o tarifa de la energía del precio del gas y el petróleo internacional”.

Remarcó que Colombia necesita una Ecopetrol convertida en ecoenergía, que sería gran exportadora mundial de energías limpias, algo que “ya comenzamos”.

Exportación de energías limpias

Agregó que la solución es pasar ya a exportar energías limpias, por lo que ISA debe asumir su responsabilidad y prioridad en la interconexión eléctrica con Panamá, Venezuela y Ecuador. De igual manera, reducir la demanda de EE. UU. por combustibles fósiles, con abundante oferta de energía limpia llevada por redes eléctricas o por barcos desde suramérica

“Insistir en el petróleo y el carbón es un suicidio económico nacional porque destruye empleo. Y es un suicidio colectivo mundial, literal. El capital debe, y si no quiere, ser obligado a dejar el sector de hidrocarburos, sino la humanidad se extinguirá”, apuntó.

Destacó que su gobierno demostró que con menos estímulo al petróleo, menos demanda mundial por petróleo y carbón colombiano, hay más puestos de trabajo en la agricultura y la industria que se vienen reactivando muy bien en su política económica.

Inversiones menos rentables

Frente a ello, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo defendió a Sergio Cabrales. Criticó que hoy Gustavo Petro le ordena a Ecopetrol que venda la inversión más rentable que tiene (su participación en el Permian de Estados Unidos ) para proceder a hacer otras inversiones, seguramente, menos rentables en el campo de la energía.

Para Restrepo, lo hace, exactamente, como un capataz le mandaría decir a un mayordomo que venda un lote de ganado de su finca.

“¿Qué opina la Junta Directiva de Ecopetrol? ¿ Fue consultada? ¿Con qué estudios técnicos se cuenta para ordenar esta desinversión del mejor negocio con que cuenta Ecopetrol, y que de no existir llevaría a que las actuales magras utilidades de la empresa fueran aún peores?”, cuestionó el exfuncionario.

También, preguntó: “¿Se le ha pasado por la cabeza a Petro que las decisiones de Ecopetrol no son las que satisfacen sus caprichos, sino aquellas que representen el mejor interés de la empresa y de los 250.000 accionistas con que cuenta?“.

Coleccionista de huesos

Otro que criticó las afirmaciones de Petro fue el analista de mercados financieros Leonardo Trigos. Por un lado, dijo que el presidente tiene razón en el declive del petróleo, pero señaló que, hasta ahora, su plan de transición energética esta convirtiendo a Ecopetrol en coleccionista de huesos

“¿Sería energía nuclear una salida viable? solar y eólica por factor de capacidad no son factibles a gran escala”, se preguntó.

Insistió: “Presidente, una transición al pasado (solar y eólica) tampoco son la solución; factor de capacidad, generación por m2 de infraestructura, contaminación son evidencia. ¿Por qué no girar al futuro? energía nuclear”, apuntó el experto.

El concejal de Bogotá Humberto Amín también se metió en la conversación para criticar al presidente Petro. Enfatizó qen que el Gobierno Petro demostró que quieren hacer una transición energética a la brava y que les importa cinco la empresa más rentable e importante del país como lo es Ecopetrol. Y lo peor, de acuerdo con el cabildante, es que “acaban con una industria sin importar los efectos que esto traiga”.