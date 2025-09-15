Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy lunes 15 de septiembre

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la ciudad dan a conocer los recortes de agua programados

Por Infobae Noticias

Por trabajos en el servicio,
Bogotá programa cortes de agua

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este lunes 15 de septiembre.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Los Mártires.Barrios: Santa Fe, Samper Mendoza, Florida, Colseguros, El Liston, Usatama, Voto Nacional, Paloquemao, Sabana, La Pepita, Ricaurte, La Estanzuela, El Progreso, Eduardo Santos, San Antonio, La Fraguita, Restrepo, Ciudad Jardín, Olaya, Gustavo Restrepo, Granjas de San Pablo, San Jorge Sur, Vergel.Lugar: De la Calle 26 a la Diagonal 45 Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 30.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macomedidor

Los cortes pueden ser de
Los cortes pueden ser de unas horas hasta de días enteros

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

