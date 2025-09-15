Colpensiones puede suspender la pensión de un colombiano: estos son los tres motivos para hacerlo

Una pensión es una prestación económica periódica, ya sea temporal o vitalicia, que la seguridad social paga a una persona por razón de jubilación, vejez, incapacidad, invalidez, viudedad u orfandad, como protección económica y social durante la vida laboral y después de esta - crédito Colprensa

Para miles de colombianos, la pensión representa la recompensa a décadas de trabajo y cotización, un derecho que garantiza seguridad en la vejez o ante situaciones de invalidez o fallecimiento del sostén familiar. Sin embargo, este beneficio no es inamovible: Colpensiones, la entidad pública encargada de administrar el régimen de prima media, contempla una serie de circunstancias en las que puede suspender o revocar la pensión, afectando no solo a los jubilados, sino también a sus familias.

Aunque muchos conocen los requisitos básicos para acceder a la pensión, existen motivos menos evidentes que pueden poner en riesgo este derecho.

El sistema pensional colombiano, regulado por la Ley 100 de 1993, establece tres tipos principales de pensión: vejez, invalidez y sobrevivientes. Para acceder a la pensión de vejez, los trabajadores deben cumplir con una edad mínima de 62 años para hombres y 57 para mujeres, además de haber cotizado al menos 1.300 semanas. Colpensiones, como administradora del régimen público, verifica que cada afiliado y empleador cumpla con las obligaciones legales antes de autorizar el pago de la mesada.

A cierre de junio de 2025, Colpensiones protege a un total de 1.800.506 personas pensionadas, lo que representa un ligero incremento respecto al mes anterior debido a nuevos reconocimientos, y está en línea con la Ley Pensional que está entrando en vigor en 2024 y 2025 - crédito Colpensiones/Colprensa

Y es que el sistema busca proteger a quienes, por edad avanzada, incapacidad o fallecimiento, requieren un ingreso estable para subsistir o para garantizar el bienestar de sus dependientes.

Fraude y falsificación: principales causas de pérdida de pensión

No obstante, la obtención de la pensión no implica inmunidad ante la ley. Una de las principales causas de pérdida de pensión es el fraude. La Fiscalía General de la Nación ya desmanteló redes dedicadas a la adulteración de historias laborales y la falsificación de documentos para simular condiciones de invalidez inexistentes o inflar ingresos.

De esta forma, si Colpensiones detecta que un afiliado obtuvo la pensión mediante engaño, falsificación o cualquier acto fraudulento, puede revocar el reconocimiento del beneficio. Además, los que incurren en estas prácticas enfrentan consecuencias legales, como multas y penas de prisión.

Revisión médica y actividades incompatibles en pensión de invalidez

La pensión de invalidez, destinada a quienes pierden al menos el 50% de su capacidad laboral, también está sujeta a estrictos controles. Los beneficiarios deben someterse a revisiones médicas periódicas, al menos cada tres años, para verificar si persiste la condición que originó la pensión. Si el pensionado no asiste a estas citas o no presenta los informes médicos requeridos, Colpensiones puede suspender temporalmente el pago. Si la ausencia se prolonga por más de 12 meses, la entidad puede declarar la prescripción y cancelar definitivamente el beneficio.

Para obtener una pensión de vejez en Colombia, los requisitos son 57 años para mujeres y 62 años para hombres, y 1.300 semanas de cotización. Para la pensión mínima, el requisito de semanas es de 1.150 y la mesada no puede ser inferior a un salario mínimo, entre otras cosas - crédito Colprensa

Además, si las revisiones determinan que la persona ha recuperado su capacidad laboral, la pensión se retira de inmediato.

Otra causal relevante es desarrollar actividades incompatibles con la condición de invalidez. El sistema está diseñado para proteger a los que no pueden trabajar por motivos de salud. Si se comprueba que un pensionado por invalidez desempeña labores que exigen un esfuerzo físico o mental superior al permitido por su diagnóstico, o participa en actividades deportivas que contradicen su estado de salud, Colpensiones puede iniciar un proceso de revisión. Si se concluye que la invalidez desapareció, la entidad procede a cancelar la pensión.

Cambios en la situación de los beneficiarios y muerte del titular

En el caso de la pensión de sobrevivientes, el derecho depende de que los beneficiarios mantengan las condiciones que dieron origen al beneficio. Los hijos pierden el derecho al cumplir 18 años, salvo que estén estudiando y dependan económicamente del fallecido, en cuyo caso la cobertura se extiende hasta los 25 años. El cónyuge o compañero permanente pierde la pensión si contrae nuevas nupcias o establece una nueva unión marital de hecho. Para padres o hermanos con discapacidad, la pensión se pierde si cesa la dependencia económica respecto al fallecido.

La muerte del pensionado también puede dar lugar a la terminación del derecho, en especial, si no existen beneficiarios legales que cumplan los requisitos. En ausencia de cónyuge, hijos menores de 25 años que estudien, o padres y hermanos dependientes, la pensión se extingue. La ley exige, además, que el cónyuge o compañero permanente haya convivido con el fallecido durante los últimos dos años previos al deceso para acceder al beneficio.

Morosidad del empleador y procedimientos de recuperación

Un aspecto que puede pasar desapercibido es la morosidad del empleador. Si el empleador no efectúa los aportes correspondientes y Colpensiones ya reconoció la pensión, la responsabilidad recae sobre el empleador. Sin embargo, la situación puede afectar el derecho del afiliado, que podría enfrentar demoras o suspensiones en el pago de la mesada.

Se da una pensión para proteger financieramente a las personas ante contingencias como la vejez, la invalidez o la muerte de un familiar, mediante un ahorro o aportes que se realizan a lo largo de la vida laboral y aseguran un ingreso económico cuando se dejan de trabajar o en caso de pérdida de capacidad laboral - crédito Luisa González/Reuters

En situaciones donde la pensión se suspende de manera temporal, el afectado puede recurrir a acciones administrativas para impugnar la decisión y buscar la recuperación del beneficio. La posibilidad de restablecer la pensión depende de la causa de la suspensión y de la respuesta oportuna del afiliado a los requerimientos de Colpensiones.

Obligaciones administrativas y comunicación con Colpensiones

Colpensiones hizo un llamado para que los jubilados y beneficiarios mantengan sus datos personales actualizados y respondan de manera oportuna a las notificaciones de la entidad. Ignorar los requerimientos puede llevar a la suspensión de los pagos, ya sea por presunción de fallecimiento o por falta de información. La entidad recordó que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y que la omisión de estos deberes administrativos puede tener consecuencias graves.

Ante este panorama, es importante que los pensionados y sus familias conozcan y cumplan con las obligaciones legales y administrativas. Mantenerse informados, evitar prácticas fraudulentas y responder a los llamados de Colpensiones son acciones esenciales para proteger el derecho a la pensión y garantizar la estabilidad económica en la etapa de retiro.

La continuidad del derecho pensional depende de la responsabilidad de los afiliados y de una relación clara y constante con la entidad administradora.