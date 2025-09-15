Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Karina García y la advertencia viral: ¿qué pasa si confiesas en un podcast haber recibido dinero de empresarios? - crédito cortesía del Canal RCN

Las recientes declaraciones de Karina García, ex participante de La casa de los famosos Colombia, en el programa Desnúdate con Eva, desataron un debate en redes sociales y en círculos jurídicos.

El abogado Iván D. Máttar advirtió públicamente que la influencer habría admitido conductas que pueden constituir lavado de activos.

El jurista, a través de la red social X, fue contundente: “No me interesa andar defendiendo a nadie, pero como abogado, les doy una sugerencia: no confiesen un lavado de activos en un pódcast”.

Según explicó el abogado, aceptar dinero o regalos de “empresarios de alto riesgo”, como lo mencionó la modelo colombiana, a cambio de cenas o encuentros sociales, encajaría dentro de esta figura delictiva en la legislación colombiana.

La advertencia se dio tras la difusión de un fragmento de la entrevista en la que García relató haber recibido propuestas económicas millonarias.

Sin rodeos, expresó que en otro momento de su vida habría estado abierta a aceptar invitaciones de ese tipo - crédito @desnudateconeva / IG

En conversación con la periodista Eva Rey, la creadora de contenido aseguró que, tras su salida del reality, le ofrecieron entre cincuenta y cien millones de pesos solo por asistir a cenas, y aunque afirmó que rechazó esas ofertas, sus palabras encendieron la polémica.

“Para conocerme me han ofrecido demasiada plata, que me daban $50 millones por ir a cenas y yo les decía que no. Me decían que te dan $100 millones por ir a cenar”, relató García frente a cámaras.

La situación escaló cuando Eva Rey le preguntó directamente si alguna vez había aceptado este tipo de propuestas, pero la influencer respondió que, en su vida actual, comprometida con su pareja Altafulla, no contempla salir con otras personas.

Sin embargo, reconoció con franqueza que en otro momento de su vida habría considerado aceptar esas invitaciones por el estilo de vida que le gusta tener.

Advertencia legal tras revelaciones de Karina García en entrevista - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

“Yo no soy solapada, siempre he dicho que me gustan los lujos, la buena vida, las camionetas. En otra oportunidad quizás lo hubiera aceptado si la persona es interesante”, comentó García.

Para el abogado que hizo la advertencia en X, estas afirmaciones equivalen a una confesión pública de posibles vínculos con actividades ilícitas, al reconocer que las propuestas provinieron de empresarios a quienes ella misma describió como “de alto riesgo”.

“Sí, recibir recursos de ‘empresarios de alto riesgo’ a cambio de una salida o algún regalo es lavado de activos”, puntualizó el jurista, reiterando que este tipo de revelaciones no deben hacerse a la ligera en medios digitales.

Karina García también explicó durante la entrevista que la desconfianza fue determinante para rechazar esas ofertas y señaló que las experiencias pasadas con personas celosas y obsesivas le generaron temor.

“Cuando son de alto riesgo les huyo un poquito, porque me dan temor. Ya tuve experiencias con personas muy celosas y obsesivas”, afirmó la creadora de contenido.

Pese a ello, el señalamiento del abogado puso de relieve que la simple aceptación de regalos o dinero por parte de individuos con capital de origen dudoso podría configurar delitos graves.

Las consecuencias de la sinceridad de Karina García: así reaccionó un abogado a sus revelaciones sobre empresarios de alto riesgo - crédito @ivandmattar/X

La controversia abrió un debate más amplio sobre la responsabilidad de las figuras públicas en sus declaraciones, ya que para algunos usuarios, la espontaneidad de García en el programa es prueba de transparencia; para otros, un error que puede tener repercusiones legales y reputacionales.

La frase del jurista —“no confiesen un lavado de activos en un podcast”— fue replicada miles de veces en redes, convirtiéndose en una advertencia para influencers y celebridades que exponen aspectos íntimos de su vida sin medir las consecuencias jurídicas.

Con la polémica aún viva en redes sociales, el episodio pone sobre la mesa la necesidad de que influencers y figuras mediáticas midan con cautela el alcance de sus palabras, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como el origen de los recursos que circulan en sus entornos sociales.