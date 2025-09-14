Un muerto y tres heridos dejó pelea en la cárcel La Modelo de Bogotá: esto se sabe

Un interno muerto y tres heridos deja una riña en la Cárcel La Modelo de Bogotá - crédito redes sociales

En la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025, se presentó un enfrentamiento en el pabellón 2 de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá, conocida como La Modelo, ubicado en el occidente de la capital colombiana, que dejó como saldo un interno muerto y tres heridos.

Según información conocida por Infobae Colombia, los hechos ocurrieron sobre las 8:30 a.m., minutos antes de que se habilitaran los visitantes al centro penitenciario.

“Siendo aproximadamente las 8:30 a.m., se presentó una riña en el patio #2 de la cual salieron heridos 3 PPL (personas privadas de la libertad) y uno de ellos gravemente herido, el cual se le prestó atención de urgencias de manera inmediata”, señaló el Inpec a Infobae Colombia.

Uno de los heridos fue identificado como Nicolás Risso Marín, que fue trasladado hasta la Clínica de Occidente, pero que falleció por la gravedad de las heridas.

“Se llevó a la Clínica de Occidente por parte del cuerpo de custodia de la compañía de turno, y a las 8:47 a.m., la Unidad de Servicio reporta el fallecimiento del PPL RISSO MARÍN NICOLÁS (sic)”, indicó la entidad.

Tras la riña, el personal de custodia ingresó al patio para verificar el estado de los demás internos y minimizar posibles riesgos adicionales. Durante este operativo, se procedió a la suspensión temporal de las visitas en el pabellón 2, mientras se identificaba a cuatro presuntos implicados en el hecho. Las visitas en los demás pabellones de La Modelo continuaron desarrollándose con normalidad.

Fuentes del establecimiento carcelario le dijeron a El Tiempo que el ataque, al parecer, fue con un arma blanca que tenía un recluso que se encuentra con tratamiento psiquiátrico.

Adicional a ello, una de las primeras hipótesis del crimen obedece a un posible ajuste de cuentas frente al control de las actividades realizadas entre internos del pabellón carcelario.

Sin embargo, la entidad avanza en la investigación para esclarecer las causas del enfrentamiento se encuentra en una fase inicial, centrada en la recolección de testimonios tanto de internos como del personal de custodia, así como en la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el patio 2.

Hallan ‘celdas de lujo’ en la cárcel La Modelo de Bogotá

Este nuevo hecho se conoce luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) realizara varios operativos en los diferentes centros penitenciarios del país.

Uno de ellos se registró en la Cárcel La Modelo de Bogotá, registrado a principios de enero de 2025, en el que dejó en evidencia la existencia de celdas “de lujo”, espacios que se asemejan más a dormitorios privados que a celdas convencionales, con detalles que incluyen camas semidobles, sofás para visitas y decoración personalizada, elementos que distan mucho de la precariedad que enfrentan la mayoría de los internos.

Según la información publicada por Semana, en estos espacios privilegiados no hay rejas en la entrada y los internos disponen de cajoneras para guardar pertenencias personales. Además, se hallaron objetos no permitidos, como veladoras encendidas junto a un altar en el suelo, murales en las paredes y figuras de ángeles en la entrada, lo que evidencia un trato diferencial respecto al resto de la población carcelaria.

En su momento, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, detalló los resultados obtenidos en aquella jornada realizada en las cárceles del país.

“Se han incautado 880 teléfonos hasta el momento, más de 900 armas de fabricación artesanal, armas corto punzantes, 14 kilos de estupefacientes (equivalentes a) 1.450.000 pesos y más de 1.100 litros de licor y otros elementos que no están permitidos en las cárceles”, afirmó el funcionario al citado medio de comunicación.

A su vez, el director reiteró que la orden para llevar a cabo estos operativos provino directamente de la Presidencia de la República y del Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Defensa.

“Esto es una orden del señor presidente, de la ministra de Justicia, en articulación con el Ministerio de Defensa, en la lucha contra la corrupción, para poderle dar ese mensaje de seguridad, de que estamos trabajando con contundencia y con transparencia para evitar que sigan ocurriendo hechos lamentables”, indicó.