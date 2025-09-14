Colombia

Niño de seis años que permanecía desaparecido fue hallado sin vida dentro de un pozo en Santa Marta

Según explicaron las autoridades, familiares del menor habían reportado su desaparición en la mañana del jueves 11 de septiembre de 2025, luego de que él había salido a jugar cerca de su casa

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
El niño fue hallado sin
El niño fue hallado sin vida tan solo unas horas después de haber sido reportado como desaparecido- crédito Colprensa

La comunidad de Buritaca, en jurisdicción de Santa Marta, exige mayor supervisión en las obras en construcción, luego de la muerte de un niño de seis años, lo que ha profundizado el sentimiento de inseguridad entre los habitantes de la zona.

El pequeño, identificado como Yerman Smith Corro Cantillo, desapareció en la tarde del jueves 11 de septiembre de 2025 mientras jugaba, según relataron sus familiares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho generó cuatro horas de intensa búsqueda por parte de sus padres y vecinos, que recorrieron exhaustivamente la vereda intentando hallarlo.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00 p. m. del jueves 11 de septiembre, cuando el cuerpo fue encontrado dentro de una poza situada en una construcción cercana a la zona donde solía jugar el niño.

Pese a los esfuerzos por trasladarlo rápidamente a un centro asistencial local, los médicos que lo atendieron informaron que ya no presentaba signos vitales.

La tragedia se registró en
La tragedia se registró en zona rural de Santa Marta - crédito Santa Marta is crazy

El incidente ha provocado consternación entre los residentes del sector, quienes no logran entender cómo una situación cotidiana derivó en una tragedia fatal.

Tanto los familiares como los vecinos han expresado su duelo y preocupación, señalando la necesidad de implementar medidas de seguridad en las zonas de obra para impedir que se repitan este tipo de accidentes.

La muerte de Yerman ha dejado un impacto profundo en la comunidad, que ahora reclama acciones concretas para proteger a la niñez y evitar pérdidas irreparables en el futuro.

El menor fue hallado sin
El menor fue hallado sin signos vitales- crédito Luis Eduardo Noriega A/ EFE

Qué medidas de seguridad deberían tomarse con los niños

En el hogar, uno de los espacios donde los niños están más expuestos a riesgos, conviene “proteger al entorno” adaptándolo a su edad y comportamiento.

Esto incluye cosas como instalar barandas o puertas de seguridad en escaleras, asegurar muebles o aparatos pesados a la pared para evitar que se vuelquen, cubrir los enchufes eléctricos, usar protectores en las ventanas, y mantener sustancias tóxicas (limpiadores, medicamentos) fuera del alcance.

Además, revisar periódicamente que los objetos pequeños que pueden generar asfixia (juguetes, partes sueltas) se mantengan lejos de bebés, y que las superficies sean antideslizantes cuando hay humedad (como en baños o cocina).

En la escuela y espacios públicos, se deben implementar medidas estructurales y operativas de seguridad. Por ejemplo, mantener controles de acceso (puertas con verificación, entradas vigiladas), supervisión adecuada en recreos y pasillos, sistemas de alerta o emergencia (evacuación, lockdown si es necesario), cámaras de seguridad donde corresponda, y un plan claro con protocolos de crisis para situaciones como incendios, intrusos o desastres naturales.

Se deben tomar múltiples medidas
Se deben tomar múltiples medidas de seguridad con los niños - crédito Vintage Light Filter

No es la primera vez que un niño muere ahogado en Colombia

Uno de los hechos más recientes se registró el 20 de abril de 2025 en Cali, en el sector de Pance. Una niña de 7 años falleció por ahogamiento en un centro recreativo después de que fuera hallada inconsciente en la piscina. Fue llevada con urgencia a la Clínica Valle del Lili, donde recuperó signos vitales, pero luego sufrió un segundo paro respiratorio que le causó la muerte.

Otro caso significativo ha sido el de Valeria Afanador, una niña de 10 años desaparecida por 18 días, cuyo cuerpo fue hallado en el río Frío, en Cajicá. En la autopsia se confirmó que Valeria murió ahogada, sin signos de violencia física. Los informes forenses detectaron agua y residuos de pantano en sus vías respiratorias y estómago, lo que indica que estuvo en contacto con esos ambientes.

Además, hay informes de muertes infantiles por ahogamiento en zonas rurales y en municipios donde hay ríos o cuerpos de agua usados para recreación. Por ejemplo, en Antioquia, hay menciones de casos en Urabá, donde niños han fallecido en ríos, lo que ha generado alertas sobre la falta de supervisión y las condiciones de seguridad en esas áreas.

Temas Relacionados

Yerman Smith Corro CantilloSanta MartaMagdalenaNiños fallecidos en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Compartir fotos de menores en redes sociales, una práctica que puede tener serias consecuencias

En diálogo con Infobae Colombia, Ángela Delgado cuestionó que en el país se siga sin tener una norma sobre este tema

Compartir fotos de menores en

Camacol lanzó programa para apadrinar a familias afectadas por el atentado en Cali, así respondió la comunidad

Constructoras locales, la Alcaldía y ciudadanos se unieron para reparar viviendas destruidas tras la explosión en la base aérea Marco Fidel Suárez. Donaciones y voluntades marcan el inicio de la recuperación

Camacol lanzó programa para apadrinar

Denuncian que asesino de los 13 policías en Amalfi, alias Guillermino, fue despedido como un héroe

Andrés Julián Rendón calificó el acto como una afrenta a las víctimas y criticó la política de Paz total, señalando que este tipo de homenajes reflejan una distorsión en los valores sociales

Denuncian que asesino de los

Referente venezolano culpó a las nuevas generaciones de la derrota contra Colombia: “Creen que un iPhone los hace”

Gabriel Cichero se ofreció a dirigir las divisiones menores del equipo Vinotinto para cambiar los aspectos negativos

Referente venezolano culpó a las

Fiscalía optó por mantener el caso de Tatiana Hernández en Cartagena, a pesar de orden de traslado

Según explicaron desde el ente acusador, radicar las investigaciones en Bogotá implicarían múltiples retrasos en medio de las pesquisas correspondientes

Fiscalía optó por mantener el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

En imágenes: Karol G hizo

En imágenes: Karol G hizo historia al ser la primera colombiana que canta ante el papa en el Vaticano

Lil Pump, rapero estadounidense, se enamoró de una policía colombiana: ahora pide a sus seguidores encontrar su perfil en redes sociales

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Deportes

La selección Colombia sub-20 termina

La selección Colombia sub-20 termina su preparación antes del Mundial de Chile: estos serán sus últimos amistosos

Referente venezolano culpó a las nuevas generaciones de la derrota contra Colombia: “Creen que un iPhone los hace”

Tras póker con la selección Colombia, Luis Suárez volvió a anotar en el fútbol portugués

James Rodríguez reveló el futuro que quisiera para su hijo Samuel, esta no sería una opción: “No, no quiero. Es mucha presión”

Luis Díaz hace historia con el Bayern Munich en poco tiempo: este es el primer récord que logra en Alemania