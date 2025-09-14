Niño de seis años que permanecía desaparecido fue hallado sin vida dentro de un pozo en Santa Marta

El niño fue hallado sin vida tan solo unas horas después de haber sido reportado como desaparecido- crédito Colprensa

La comunidad de Buritaca, en jurisdicción de Santa Marta, exige mayor supervisión en las obras en construcción, luego de la muerte de un niño de seis años, lo que ha profundizado el sentimiento de inseguridad entre los habitantes de la zona.

El pequeño, identificado como Yerman Smith Corro Cantillo, desapareció en la tarde del jueves 11 de septiembre de 2025 mientras jugaba, según relataron sus familiares.

El hecho generó cuatro horas de intensa búsqueda por parte de sus padres y vecinos, que recorrieron exhaustivamente la vereda intentando hallarlo.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00 p. m. del jueves 11 de septiembre, cuando el cuerpo fue encontrado dentro de una poza situada en una construcción cercana a la zona donde solía jugar el niño.

Pese a los esfuerzos por trasladarlo rápidamente a un centro asistencial local, los médicos que lo atendieron informaron que ya no presentaba signos vitales.

La tragedia se registró en zona rural de Santa Marta - crédito Santa Marta is crazy

El incidente ha provocado consternación entre los residentes del sector, quienes no logran entender cómo una situación cotidiana derivó en una tragedia fatal.

Tanto los familiares como los vecinos han expresado su duelo y preocupación, señalando la necesidad de implementar medidas de seguridad en las zonas de obra para impedir que se repitan este tipo de accidentes.

La muerte de Yerman ha dejado un impacto profundo en la comunidad, que ahora reclama acciones concretas para proteger a la niñez y evitar pérdidas irreparables en el futuro.

El menor fue hallado sin signos vitales- crédito Luis Eduardo Noriega A/ EFE

Qué medidas de seguridad deberían tomarse con los niños

En el hogar, uno de los espacios donde los niños están más expuestos a riesgos, conviene “proteger al entorno” adaptándolo a su edad y comportamiento.

Esto incluye cosas como instalar barandas o puertas de seguridad en escaleras, asegurar muebles o aparatos pesados a la pared para evitar que se vuelquen, cubrir los enchufes eléctricos, usar protectores en las ventanas, y mantener sustancias tóxicas (limpiadores, medicamentos) fuera del alcance.

Además, revisar periódicamente que los objetos pequeños que pueden generar asfixia (juguetes, partes sueltas) se mantengan lejos de bebés, y que las superficies sean antideslizantes cuando hay humedad (como en baños o cocina).

En la escuela y espacios públicos, se deben implementar medidas estructurales y operativas de seguridad. Por ejemplo, mantener controles de acceso (puertas con verificación, entradas vigiladas), supervisión adecuada en recreos y pasillos, sistemas de alerta o emergencia (evacuación, lockdown si es necesario), cámaras de seguridad donde corresponda, y un plan claro con protocolos de crisis para situaciones como incendios, intrusos o desastres naturales.

Se deben tomar múltiples medidas de seguridad con los niños - crédito Vintage Light Filter

No es la primera vez que un niño muere ahogado en Colombia

Uno de los hechos más recientes se registró el 20 de abril de 2025 en Cali, en el sector de Pance. Una niña de 7 años falleció por ahogamiento en un centro recreativo después de que fuera hallada inconsciente en la piscina. Fue llevada con urgencia a la Clínica Valle del Lili, donde recuperó signos vitales, pero luego sufrió un segundo paro respiratorio que le causó la muerte.

Otro caso significativo ha sido el de Valeria Afanador, una niña de 10 años desaparecida por 18 días, cuyo cuerpo fue hallado en el río Frío, en Cajicá. En la autopsia se confirmó que Valeria murió ahogada, sin signos de violencia física. Los informes forenses detectaron agua y residuos de pantano en sus vías respiratorias y estómago, lo que indica que estuvo en contacto con esos ambientes.

Además, hay informes de muertes infantiles por ahogamiento en zonas rurales y en municipios donde hay ríos o cuerpos de agua usados para recreación. Por ejemplo, en Antioquia, hay menciones de casos en Urabá, donde niños han fallecido en ríos, lo que ha generado alertas sobre la falta de supervisión y las condiciones de seguridad en esas áreas.