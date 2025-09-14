Colombia

Miguel Uribe Londoño lanzó dura crítica contra Gustavo Petro: aseguró que desde la “Casa de Nariño no se cumple la ley”

La declaración del precandidato presidencial del Centro Democrático y padre de Miguel Uribe Turbay, se dio en medio de sus propuestas para recuperar el turismo en Colombia

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Miguel Uribe Londoño aseguró que,
Miguel Uribe Londoño aseguró que, si llega a la Presidencia, hará que se cumplan las leyes - crédito Colprensa/Presidencia

En el foro de precandidatos del Centro Democrático, que se realiza en Cartagena, Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025, lanzó una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro.

En su intervención, Uribe Londoño afirmó que desde “la Casa de Nariño y en los ministerios no se cumple la ley”, por lo que aseguró que, si llega a la Presidencia, hará que se cumplan las leyes.

“Mi deber como presidente es hacer cumplir la ley, cosa que es muy escasa hoy en Colombia porque desde la Casa de Nariño y en los ministerios no se cumple la ley”, aseveró Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño recordó que
Miguel Uribe Londoño recordó que tomó la decisión de lanzarse como precandidato presidencial con María Claudia Tarazona y María Carolina Hoyos - crédito @migueluribel/X

La declaración del precandidato presidencial se dio en medio de sus propuestas para recuperar el turismo en Colombia en caso de llegar a la Casa de Nariño en 2026.

“No puede haber operación turística fuera de la ley, no puede haber operación turística evadiendo los impuestos. De tal manera que propongo formalizar la operación turística de las plataformas digitales que están aquí”, afirmó.

Recordó que tomó la decisión de lanzarse como precandidato presidencial con María Claudia Tarazona y María Carolina Hoyos.

“Después de lo sucedido (muerte de Miguel Uribe Turbay), la familia, María Claudia Tarazona, María Carolina Hoyos, y yo decidimos que fuera yo quien me propusiera como candidato presidencial”, expresó Miguel Uribe Londoño.

Miguel Uribe Turbay, senador y
Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Y puntualizó: “Hay que nivelar la cancha. Yo, como empresario que soy, la esencia de un negocio es competir, pero para competir hay que competir con reglas claras y con reglas iguales, en igualdad de condiciones”.

Recientemente, Miguel Uribe Londoño compartió en X un fragmento de una entrevista donde reflexionó sobre el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay. Relató que conserva en su casa un baúl lleno de objetos que pertenecieron a su hijo, entre ellos calificaciones, premios y fotografías de su infancia, todos recuerdos que no ha podido volver a revisar.

El político explicó que estos elementos permanecen guardados y que no tiene intención de abrir el baúl por ahora, pues enfrentarse a esos recuerdos le resulta muy difícil. Plantea que tal vez en el futuro lo haga junto a Alejandro, su nieto, cuando este sea mayor.

Uribe Londoño admitió que por el momento no encuentra la fortaleza para abrir ese baúl y que el solo recuerdo de su hijo le causa profunda tristeza. Subrayó que estos sentimientos surgen no solo por la muerte reciente de su hijo, sino también por experiencias de violencia previas.

En 1991, perdió a su esposa, Diana Turbay, asesinada tras haber sido secuestrada. El 13 de agosto de 2025, durante un homenaje a Miguel Uribe Turbay en la Catedral Primada de Bogotá, el precandidato pronunció un discurso donde evocó estos episodios violentos que han marcado su vida familiar. Recordó que la violencia, que su hijo tanto denunció, regresó y afectó de nuevo a su familia.

Un mes después de la muerte del excongresista, Uribe Londoño publicó en redes sociales una fotografía de la despedida familiar en el entierro, acompañado por la viuda de su hijo, María Claudia Tarazona, y su nieto Alejandro. En el mensaje, reiteró que el legado de Miguel Uribe Turbay perdurará y expresó su compromiso de seguir trabajando por Colombia.

Declaraciones de Álvaro Uribe

En este mismo foro, el expresidente Álvaro Uribe rindió un homenaje al senador Miguel Uribe Turbay. El exmandatario colombiano (2002-2010) aseguró que “nos lo quitaron prematuramente”.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Sergio Acero Yate/REUTERS

“Para todos los políticos, para los jóvenes y para los viejos como yo. Su transparencia, su capacidad de estudio, su afecto por Colombia, su capacidad de estar en todas las actividades que necesita la vida pública”, aseveró Uribe Vélez.

Y puntualizó: “No es sino sentarse, mirar sus últimas horas. Estuvo en un foro de Asobancaria, se lució por su estudio. Estuvo al otro día, sábado por la mañana, en el Metropolitan Club de Bogotá, recibiendo una delegación de estudiantes del extranjero explicándoles qué pensaba él de Colombia”.

