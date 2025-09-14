Hombre murió tras caer del segundo piso de su casa: señalan a su inquilino de empujarlo

La Policía trabaja por esclarecer los hechos - crédito Policía de Ibagué

Las autoridades del departamento del Tolima adelantan la investigación sobre la muerte de un hombre de 51 años en la comuna Tres de Ibagué y están en alerta ante la aparición de testimonios que sugieren la posible implicación de una persona, pues no se trataría de un accidente como se habría manejado el caso inicialmente.

Mientras las autoridades continúan recolectando información para esclarecer los hechos, la comunidad permanece a la expectativa ante la posibilidad de que no se haya tratado de un simple accidente, pues indican que la víctima tuvo un supuesto problema con uno de sus inquilinos. Información que las autoridades están intentando esclarecer los hechos.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del sábado 13 de septiembre de 2024, en el momento en el que un hombre cayó desde el segundo piso de una vivienda situada en la intersección de la carrera Sexta con calle 28, en la capital tolimense. Pese a que la altura no era bastante, el ciudadano murió por la gravedad del impacto.

El hecho, que ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. del sábado, provocó múltiples traumatismos en la víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital Federico Lleras Acosta cerca de las 6:00 a. m. por los habitantes del sector.

De acuerdo con versiones preliminares, que fueron difundidas por el diario local El Nuevo Día, el personal médico recibió al ciudadano en estado crítico e intentó estabilizarlo, sometiéndolo a una intervención quirúrgica hacia el mediodía. A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció durante la cirugía debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras la versión inicial apuntaba a una caída accidental, vecinos del sector aportaron un relato que sorprendió a los investigadores y cambió totalmente el enfoque del proceso.

Según estos testimonios, el hecho podría corresponder a un presunto homicidio en el que estaría involucrado un inquilino de la vivienda. De acuerdo con esta versión, la persona que alquilaba el lugar habría atacado al esposo de la propietaria del inmueble, lo que modificaría la dirección de la investigación hacia un homicidio.

Ante la gravedad de las denuncias, las autoridades señalaron que se encuentran recopilando más información para determinar si la caída fue accidental o si existieron otros factores asociados al caso. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, y la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del hombre.

Otro acto de violencia en el Tolima

Un hombre de 36 años, identificado como Alexander Navarro y conocido por sus allegados como “Crema”, murió a manos de su propia hija. Los hechos ocurrieron en el barrio La Paz, ubicado en el sector La Variante, en Armero Guayabal, en el momento en el que el sujeto, dedicado a la minería, fue apuñalado en el costado izquierdo del pecho durante una discusión familiar, según informaron las autoridades a los medios locales.

El ataque se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2025 alrededor de la 1:20 a. m., cuando una presunta riña en un establecimiento comercial derivó en la agresión. De acuerdo con información revelada por el capitán Cristian Camilo Rojas Beltrán, comandante del distrito de Policía Nro. 6, y difundida por la emisora Ondas de Ibagué, la patrulla acudió al lugar y halló a Navarro gravemente herido, pese a los esfuerzos por trasladarlo a un centro médico, se confirmó su fallecimiento.

Las primeras investigaciones permitieron a las autoridades identificar a la presunta agresora: una adolescente de 15 años, que, según la información oficial, habría actuado en defensa de su madre ante una supuesta agresión por parte de su compañero sentimental.