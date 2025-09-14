Colombia

Policía no pudo mediar una pelea: lo llamaron para solucionar discusión entre mudos y él no entendió

En la noche del sábado 13 se hizo viral en redes sociales un particular video donde al parecer un patrullero intenta mediar en un pleito

Por Angie Julieth Cicua Caballero

Policía media en pelea entre dos personas mudas - crédito @ColombiaOscura_ / X

La cuenta de X Colombia Oscura publicó un particular video en el que se observa una acalorada discusión nocturna entre tres personas sordas en medio de la calle. En esta se encuentra un patrullero de la policía que al parecer fue llamado para mediar la extraña situación.

En el video, que ya acumula más de 50.000 reproducciones, se observa a dos hombres y una mujer que tratan de explicar un aparente altercado mediante diversas señas de las que se puede deducir poca información. No obstante, lo más llamativo de este clip es la reacción del policía que, por sus expresiones, parece no entender el reclamo de los ciudadanos y tras solo asentir con la cabeza interviene con una breve sonrisa para exclamar: “¡Ay, hombre!”.

Uno de los implicados en
Uno de los implicados en el hecho narra su versión a la policía - crédito @ColombiaOscura/X

A pesar del origen y fecha desconocida del suceso, los usuarios de la red social han llenado la sección de comentarios, recompartido el video con divertidas frases y memes en los que intentan descifrar el porqué del altercado; mientras otros no dudan en hacer énfasis en la incomodidad del policía, al que han sacado fotogramas y clips, donde se evidencia la confusión del uniformado. Incluso, otros usuarios aseguran identificarse con el policía ya que si se encontraran en tal situación quedarían también como él: “Sin palabras”.

Aunque la mayoría de los comentarios apuntan a lo gracioso del momento: “Se quedaron sin palabras, al parecer es un altercado por exceso de ruido, donde se vaya la luz queda peor el policía, escándalo en vía pública, no dejan hablar al policía”, entre otros. Algunos resaltaron el deber que tienen los servidores públicos en conocer el lenguaje de señas para poder lidiar y solucionar este tipo de llamados, especialmente cuando no se cuenta con intérprete como parece ser el caso.

El policía sonríe incomodo al
El policía sonríe incomodo al no entender la situación - - crédito @ColombiaOscura/X

Y es que en cuanto al acceso a interpretes para el lenguaje de señas para diversas situaciones, según un informe publicado en 2025 por la Universidad del Bosque, hay un déficit en la cantidad de este tipo de intérpretes, que solo serían 667 en todo el país, con la mayoría concentrados en Bogotá.

Sumado a esto, un par de internautas señalaron que al parecer los protagonistas de esta escena no se expresan con lenguaje de señas, sino con expresiones comunes que podrían apuntar a una pelea y reclamo por algún objeto o golpe.

Uno de los hombres explica
Uno de los hombres explica con señas efusivas su versión de los hechos - crédito @ColombiaOscura/X

También resaltan como un hecho grave que las personas con este tipo de discapacidad no conozcan el lenguaje vital para su comunicación y señalan que esta aparente falta de educación no debería presentarse a la vez que mencionan a los entes municipales como posibles responsables de no brindar formación oportuna a esta población.

Cabe resaltar que según cifras presentadas en el mes de julio para el visor de trayectorias educativas y laborales para personas con discapacidad en Colombia de la iniciativa interinstitucional Pacto de Productividad, la población con todo tipo de discapacidad en el país, presenta solo un 2,2% del total de los matriculados en educación básica en el país. Además, entre niños, niñas y adolescentes con discapacidad solo el 71% asiste a clases. Lo que podría explicar la supuesta falta de educación a la que apunta el reclamo del usuario en la red social.

Otras cuentas aprovecharon los reclamos sobre la falta de comprensión en el lenguaje para compartir videos educativos de YouTube en que invitan que por iniciativa propia se aprenda el lenguaje.

El altercado fue registrado por
El altercado fue registrado por un tercero ajeno a los hechos, quien captó el particular momento - crédito @ColombiaOscura/X

Por otra parte, el video de tan solo 39 segundos no da ninguna resolución o acción sobre el altercado y aún no se han podido identificar los protagonistas de los hechos a pesar de convertirse en uno de los videos más populares del día.

