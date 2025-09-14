Colombia

Creadora de contenido colombiana reveló los momentos de terror que vivió al ser acosada por un hombre en Europa

Las seguidoras de la bogotana compartieron cómo protegerse en espacios públicos, demostrando los riesgos que enfrentan las mujeres en todo el mundo

El video recibió bastante apoyo, teniendo en cuenta que varias usuarias de la red social contaron su historia - crédito sofiaduarterosas / TikTok

Sofía Duarte Rosas, una creadora de contenido bogotana que vive en París (Francia) reveló a través de un video publicado en TikTok, que tras ir a comer con sus amigos, fue seguida por un hombre al salir del metro y tuvo que buscar ayuda para protegerse. Este testimonio se convirtió en un ejemplo de la vulnerabilidad femenina en espacios públicos.

De acuerdo con el relato, la joven decidió regresar a su casa alrededor de las 10:30 p. m., tras cenar con sus amigos. Al salir de una estación de metro, notó que un hombre la seguía, pese a que describió su barrio como “demasiado seguro”, la oscuridad y la soledad de la calle incrementaron su sensación de alerta.

“La verdad, nunca pensé que me fuera a pasar a mí y se los quiero contar porque siento que, desafortunadamente, las mujeres tenemos que estar preparadas para este tipo de situaciones”, expresó Duarte Rosas en su video de TikTok.

La joven reveló que el
La joven reveló que el sujeto la siguió por varias calles hasta que encontró ayuda - crédito Pixabay

Durante el trayecto de ocho minutos caminando hasta su casa, la joven decidió llamar a su novio: “Alguien me está siguiendo, tengo demasiado miedo”, le comunicó. Este le recomendó mantener la calma y acelerar el paso. Al notar que el hombre también aumentaba la velocidad y cambiaba de acera cada vez que ella lo hacía, la influenciadora vio un restaurante abierto y se dirigió rápidamente hacia allí, seguida de cerca por el individuo.

“Apenas la señora del restaurante me vio entrar, me preguntó que si quería una mesa para dos”, dijo la joven, resaltando lo cerca que el sujeto estaba de ella y continuó con su relato: “Una de las cosas que yo hice bien y fue buscar ayuda; inmediatamente y le dije a la señora: ‘Este señor me está siguiendo’”, relató.

La encargada del local intervino de inmediato y la llevó al fondo del establecimiento mientras confrontaba al hombre, que salió de las instalaciones, pero se quedó observando desde el exterior. La trabajadora del lugar le ofreció acompañarla hasta su casa, aunque ella decidió solicitar transporte mientras la señora continuaba de su lado: “Se quedó esperando hasta que mi Uber llegó y me montó al carro. Cuando salió el Uber, el señor todavía estaba ahí”, detalló.

Recomendaciones de la influenciadora a las víctimas de acoso

En su testimonio, la joven compartió una serie de recomendaciones para las mujeres que pueden enfrentar situaciones similares. Entre los consejos que destacó se encuentran:

  • Buscar refugio en lugares concurridos.
  • Explicar en voz alta la situación para alertar a terceros.
  • Evitar dirigirse directamente al domicilio propio.
  • Realizar llamadas en altavoz para que el posible agresor perciba que la víctima está comunicando lo sucedido.
  • Utilizar frases que puedan intimidar, como simular una llamada a la policía.
  • Además, destacó la importancia de compartir la ubicación en tiempo real con personas de confianza y, sobre todo, confiar en la intuición: “Si algo se siente raro, es porque probablemente lo es”, afirmó.
Las mujeres piden un alto
Las mujeres piden un alto al acoso en las calles de todas las ciudades del mundo - crédito Freepik

La joven reconoció que no pensó en contactar a la Policía en el momento, aunque su familia le señaló que esa debió haber sido una de las primeras acciones. Aunque considera que lo “más importante siempre es recordar que la culpa no es nuestra. Ojalá llegue el día en el que no tengamos que hacer este tipo de videos, en el que ninguna de nosotras tenga este tipo de historias, pero mientras tanto, ojalá les haya servido y por favor, niñas, cuídense demasiado”, puntualizó en su mensaje.

La publicación fue acompañada por la frase “Ayer fue uno de los peores días de mi vida, ojalá ninguna mujer tuviera que pasar por algo así nunca. Qué dolor tener que caminar con miedo”, por lo que allí recibió una gran cantidad de apoyo por mujeres que pasaron por situaciones similares.

La joven recibió apoyo de
La joven recibió apoyo de las internautas, pues muchas se sintieron identificadas - crédito TikTok

Entre los diversos comentarios se destaca la empatía y la preocupación de otras mujeres, que compartieron experiencias similares en diferentes ciudades europeas: “Sofi, mucho cuidado a veces vivir en Europa da una falsa seguridad. Siempre pilas, sobre todo en el metro y en la noche. Actuaste muy bien y siento mucho lo que te pasó. Te abrazo desde la distancia”, escribió una usuaria. Otra persona relató: “Me pasó algo parecido en Barcelona en pleno día, y es una sensación inmunda, te sientes pequeña, sola y vulnerable”.

También se encuentran mensajes como: “No estamos seguras en ninguna parte del mundo, lo siento mucho” y testimonios de aquellas que recibieron ayuda de desconocidas en situaciones similares: “Me pasó algo así, unas chicas se dieron cuenta de la situación y se quedaron conmigo hasta que la persona se desapareció”, lo que demuestra que estos casos son bastante comunes.

