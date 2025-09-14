Capturan en Casanare a dos hombres que exigían millonarias sumas de dinero a familia bajo amenazas de muerte

Durante la operación se incautaron celulares y una motocicleta, mientras que los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional Quinta. - crédito Ejército

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, capturaron en Casanare a dos hombres señalados de extorsionar a una familia, a la cual venían amedrentando desde hace varios meses. La operación se desarrolló en zona rural del municipio de Paz de Ariporo y permitió la incautación de elementos que serían utilizados para la comisión de este delito.

Según las autoridades, los capturados serían integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Frente 53 Edinson Romaña, grupo armado ilegal señalado de adelantar actividades delictivas en el oriente del país.

De acuerdo con el mayor Jorge Octavio Tapias Rodríguez, comandante del Grupo Gaula Militar en Casanare, los sujetos llevaban al menos seis meses extorsionando a la familia, a la que exigían millonarias sumas de dinero bajo la amenaza de atentar contra sus vidas o incluso secuestrar a alguno de sus integrantes.

“Luego de conocer la información aportada por las víctimas, nuestros investigadores y militares empezaron el proceso investigativo que permitió comprobar el obrar criminal de estos sujetos, todo con el fin de apoderarse de los recursos económicos de la familia afectada”, explicó el oficial.

La operación militar permitió la captura de dos sujetos que serían integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Frente 53 Edinson Romaña. - Ejército

Operación en Paz de Ariporo

La acción militar se llevó a cabo en la vereda Muese, jurisdicción de Paz de Ariporo, hasta donde llegaron tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, acompañadas por unidades del CTI de la Fiscalía.

Gracias a labores de inteligencia, se logró establecer el lugar donde se encontraban los presuntos delincuentes, quienes fueron capturados en flagrancia por el delito de extorsión.

Durante la operación, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que al parecer eran utilizados para coordinar y ejecutar las amenazas contra la familia casanareña.

Plan Estratégico Ayacucho Plus

El procedimiento se enmarca dentro del Plan Estratégico Ayacucho Plus, orientado a debilitar las estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión en el país. Con este resultado, las Fuerzas Militares buscan reducir la capacidad criminal de los grupos armados ilegales que operan en la región de la Orinoquía.

El mayor Tapias Rodríguez enfatizó que la acción militar fue el resultado de un trabajo conjunto entre las instituciones:

“Se trata de dos sujetos, quienes serían integrantes del Frente 53 Edinson Romaña, señalados de extorsionar y amedrentar a una familia. Con esta captura se logra proteger el patrimonio económico de las víctimas y enviar un mensaje claro a quienes pretenden atentar contra la seguridad en Casanare”.

Este operativo se convierte en un golpe significativo contra las estructuras delictivas que operan en la Orinoquía colombiana - crédito Colprensa

A disposición de la justicia

Tras la captura, los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional Quinta, que adelantará el proceso judicial en su contra. Se espera que en las próximas horas sean imputados formalmente por el delito de extorsión, mientras se investiga su posible relación con otros casos registrados en la región.

Las autoridades no descartan que los capturados hagan parte de una red más amplia de extorsión y secuestro en Casanare, por lo que la investigación continúa abierta.

Compromiso del Ejército con la seguridad en Casanare

El Ejército Nacional resaltó que con este resultado se reafirma el compromiso de la institución de proteger a la población civil frente a las amenazas de los grupos armados ilegales.

En un comunicado oficial, la Décima Sexta Brigada manifestó:

“Con estas acciones, nuestra institución corrobora el compromiso de velar por la seguridad y el patrimonio económico de los habitantes del Casanare. Así mismo, invitamos a la ciudadanía a poner en conocimiento de las autoridades, a través de la línea 147, los casos de extorsión que puedan presentarse en el territorio”.

La acción permitió frenar un plan de secuestro y reforzó las medidas de seguridad contra estructuras criminales en la región. - crédito Fuerzas Militares

Un golpe contra la criminalidad en la región

Este operativo se convierte en un golpe significativo contra las estructuras delictivas que operan en la Orinoquía colombiana, al evitar que se concretara un posible secuestro y frenar las amenazas que buscaban despojar a una familia de su patrimonio económico.

Con esta acción, las autoridades afirmaron que esperan seguir debilitando las finanzas de los grupos ilegales que aún mantienen presencia en el territorio y que atentan contra la tranquilidad de la población civil.