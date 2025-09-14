Asesinan a disparos al jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Qüenza

Jefe de protección del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos. - crédito Alcaldía de Arauca/Facebook

Durante horas de la noche del pasado sábado 13 de septiembre, fue asesinado Jorge Armando Tapias, jefe de protección del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, en un establecimiento nocturno ubicado en el sector El Remolino, en la capital del departamento.

Según las primeras informaciones, un sicario lo atacó con arma de fuego dentro del lugar, provocándole la muerte de manera inmediata. Las autoridades confirmaron que el hecho se registró aproximadamente a las 9:30 de la noche y que se adelantan operativos en la zona con el propósito de ubicar a los responsables.

Tapias tenía 34 años de edad y se desempeñaba como subintendente de la Policía Nacional. Desde hace un año y medio integraba el esquema de seguridad del alcalde Qüenza, cargo en el que cumplía funciones de protección directa al mandatario.

La Alcaldía de Arauca emitió un comunicado oficial en el que lamentó el asesinato y expresó solidaridad con la familia del uniformado:

“La Administración Municipal lamenta con profundo dolor el asesinato de Jorge Armando Tapias, integrante del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza, quien con valentía dedicó su vida al servicio y la protección. Hoy expresamos nuestra más sincera solidaridad y condolencias a su familia, amigos y compañeros de labor, acompañándolos en este difícil momento de tristeza. Su recuerdo quedará vivo en la Alcaldía de Arauca y en el corazón de quienes compartieron con él”.

La Alcaldía lamentó el asesinato y expresó solidaridad con la familia del uniformado. - crédito Alcaldía de Arauca/Facebook

Reacción del alcalde

El alcalde Juan Alfredo Qüenza Ramos se refirió al crimen y manifestó su rechazo frente a los actos de violencia que afectan a la región y dijo que “esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda”, expresó el mandatario.

También señaló la cercanía personal que tenía con Tapias, a quien consideraba más que un funcionario de su equipo:

“Siento un dolor inmenso porque es como un miembro de mi familia, con el cual compartía mucho más tiempo que con mi propia esposa e hija. Me duele el alma”, declaró.

El alcalde resaltó que Tapias no solo velaba por su seguridad, sino que representaba la vocación de servicio de la Policía Nacional, institución a la que pertenecía.

El alcalde Juan Qüenza rechazo los actos de violencia que afectan a la región. - crédito Alcaldía de Arauca

Acciones de las autoridades

Tras conocerse el homicidio, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación iniciaron las labores de investigación correspondientes. En la zona del ataque se desplegó personal uniformado que adelantó operativos de control y búsqueda de los responsables.

El sector El Remolino, donde ocurrió el crimen, es reconocido a nivel local por la presencia de estructuras armadas ilegales, lo que aumenta la complejidad de las investigaciones y los riesgos de seguridad.

Contexto: otros ataques a esquemas de protección en 2025

El asesinato de Tapias se suma a una serie de hechos violentos registrados en lo corrido del año contra funcionarios y sus equipos de seguridad en distintas regiones del país:

15 de junio de 2025: en Cartago, Valle del Cauca, el vehículo en el que se desplazaba el alcalde Juan David Piedrahíta fue atacado a disparos en zona rural. El mandatario resultó ileso, pero uno de sus escoltas fue herido y posteriormente dado de alta.

Uno de los escoltas del mandatario resultó herido durante el ataque que ocurrió en un área estratégica del municipio de Cartago - crédito redes sociales

31 de julio de 2025: en Bogotá, el sargento segundo Óscar Balanta Fernández, escolta del ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero, fue atacado durante un intento de hurto en un bus de Transmilenio. El uniformado recibió tres impactos de arma traumática y varias heridas con arma blanca, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Militar Central.

Estos episodios evidencian un patrón de ataques a los esquemas de protección de mandatarios locales y funcionarios nacionales, lo que ha generado llamados a reforzar la seguridad en regiones con presencia de actores armados.